В Благовещенске открылся областной штаб кандидата в президенты Павла Грудинина

В открытии приняли участие представители городов и районов Приамурья. Собравшимся показали образы агитационной продукции, которая была выпущена несколько дней назад. Были продемонстрированы видеоролики кандидата Павла Грудинина. Также в рамках открытия прошел семинар, посвященный новшествам юридического и агитационного характера.

Некоторые получили партийные награды. Так, орденом «Партийная доблесть» была награждена председатель константиновского районного Совета народных депутатов Нина Тарасенко.

«Мы сейчас будем привлекать разные общественные организации. Уже более десятка амурских организаций высказались в поддержку Павла Грудинина. Это и представители фермерских объединений, промышленных, общественные организации», – рассказал ИА «Амур.инфо» пресс-секретарь амурского обкома КПРФ Максим Ракутин.

Вслед за региональным областным штабы будут открыты в районах Амурской области.