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20января
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В Благовещенске открылся областной штаб кандидата в президенты Павла Грудинина

В Благовещенске открылся областной штаб кандидата в президенты Павла Грудинина

20 января в Благовещенске состоялось открытие регионального областного штаба кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. Штаб расположился на базе амурского областного комитета КПРФ (улица Красноармейская, 102 (ТЦ «Большой»), 4-й этаж).

В открытии приняли участие представители городов и районов Приамурья. Собравшимся показали образы агитационной продукции, которая была выпущена несколько дней назад. Были продемонстрированы видеоролики кандидата Павла Грудинина. Также в рамках открытия прошел семинар, посвященный новшествам юридического и агитационного характера.

Некоторые получили партийные награды. Так, орденом «Партийная доблесть» была награждена председатель константиновского районного Совета народных депутатов Нина Тарасенко.

«Мы сейчас будем привлекать разные общественные организации. Уже более десятка амурских организаций высказались в поддержку Павла Грудинина. Это и представители фермерских объединений, промышленных, общественные организации», – рассказал ИА «Амур.инфо» пресс-секретарь амурского обкома КПРФ Максим Ракутин.

Вслед за региональным областным штабы будут открыты в районах Амурской области.

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#выборы #партии

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    25 минут назад

    Возглавить штаб должен Нифашев.

  • vertex

    vertex
    24 минуты назад

    Tуман

    Возглавить штаб должен Нифашев.



    + много. Он же замполит и орать могет и пишет блоги.

  • Tуман

    Tуман
    23 минуты назад

    И ещё. Рома, хватит жрать, смотришься как поросёнок. Молодой ещё, следить надо за собой.

    Без обид.

  • Tуман

    Tуман
    9 минут назад

    vertex

    Tуман

    Возглавить штаб должен Нифашев.



    + много. Он же замполит и орать могет и пишет блоги.



    Да не в этом дело. Мало людей, за которыми пойдут массы. Пойдут не потому что верят этому человеку, а потому что он обладает даром притягивания людей к себе. Такой дар есть у Нифашева. За ним народ пойдёт. От Кобызова хочется отвернуться и уйти, при виде Козлова хочется смеяться, рядом с Трушем вообще опасно находиться.

    Так что, товарищ Нифашев, вперёд и с песней!



  • Tуман

    Tуман
    7 минут назад

    А вот Грудинин лично у меня вызывает чувство недоверия. Пока не знаю почему, но я почти никогда в людях не ошибаюсь.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 минуты назад

    Tуман

    . Такой дар есть у Нифашева. За ним народ пойдёт.




    Рекомендую лайки у него в юлоге изучить.

    Он не лидер, он клоун, причём не притворный , а взаправдвшный, что ни на есть.

    Над ним народ угарает, особливо над его тупостью.

    ///

    Кобызов тоже не вариант. сргласен.

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