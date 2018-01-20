Из-за морозов в Зее возникли проблемы с водоснабжением

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В ночь на 19 января перемерзли три отвода трубопровода холодной воды в городе Зее. В три дома, расположенных в микрорайоне Светлый, перестала поступать вода. Ночью специалисты отогрели один дом, но из-за мороза и сильного ветра перемерз основной водовод, который подавал воду в 9 домов микрорайона.

«Незамедлительно были подключены к работе службы спасателей, пожарные, службы по благоустройству города. Подняли всех. Мобилизовались. В устранении аварии задействовано более 40 человек», – рассказал и. о. главы города Алексей Чайка.

По его словам, в 10:30 20 января общими силами основной водовод был запущен. Сейчас идут работы по оттаиванию четырех отводов на дома. Работы продолжатся до полного восстановления подачи воды в дома, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Амурской области.