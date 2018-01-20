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сегодня, 12:29 1

Амурчанка «пообедала» в кафе Райчихинска на 53 тысячи

Амурчанка «пообедала» в кафе Райчихинска на 53 тысячи
Фото: plategonline.ru

В Райчихинске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты, принадлежащей жительнице области. Амурчанка лишилась средств на карте, посетив городское кафе. Как оказалось, ими хитростью завладел один из посетителей заведения.

В дежурную часть МО МВД России «Райчихинское» поступило сообщение от амурчанки, которая рассказала, что с ее банковской карты пропали деньги. Ущерб составил 53 тысячи рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к инциденту причастен молодой человек 1998 года рождения.

Предварительно установлено, что амурчанка накануне вечером находилась в кафе, где в течение вечера несколько раз расплачивалась картой. Один из посетителей заведения заметил пин-код, который набирала женщина. Банковскую карту она при этом убирала в карман куртки. Молодой человек, улучив момент, вытащил карту, доехал до банкомата, снял деньги, а после вернул карту на место.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, парень признался в содеянном. С его слов, в тот же вечер он поехал в другой город и потратил все похищенные деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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#криминал #происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    57 минут назад

    Райчихинск дорогой город :)

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