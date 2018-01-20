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сегодня, 11:21 3

В Зее жильцы дома обратились в органы из-за соседства с шумным кафе

В Зее жильцы дома обратились в органы из-за соседства с шумным кафе
Фото: karelia.news

Жильцы дома № 2 микрорайона Светлый в городе Зее обратились в прокуратуру Зейского района, городскую администрацию и Роспотребнадзор. Люди устали от постоянного шума из-за соседства с местным кафе, сообщает «Зейский вестник».

Кафе расположено вблизи жилых домов и работает до 4 часов 30 минут. Фактически – до тех пор, пока не уйдет последний посетитель, говорят недовольные зейцы.

После того как в Зее закрываются все питейные заведения, люди подтягиваются к этому кафе, жалуются жильцы. В результате ночью здесь собирается много народу. Посетители шумят, справляют нужду возле дома и на эстакаду для приема продуктов при местном магазине. Регулярно происходят драки с громкой нецензурной бранью. Собирается много автомобилей, водители которых сигналят, включают громкую музыку и веселятся.

Жильцы отмечают, что в таких условиях нельзя выспаться. Из-за невозможности нормально отдохнуть у некоторых начинаются проблемы со здоровьем. Люди обращались в полицию, но, когда стражи порядка уезжают, все начинается снова.

Жильцы также утверждают, что недавно для привлечения посетителей при входе в кафе установили игровой автомат, который по закону там не должен находиться. По их словам, отсутствует контроль за продажей спиртных напитков. Утром у входа в кафе валяются пустые бутылки и мусор.

Прокурор Зейского района Евгений Петров сообщил изданию, что коллективное заявление от жителей к ним поступало. Оно было переадресовано в отдел внутренних дел, также о ситуации проинформированы Роспотребнадзор и администрация города.

Заместитель начальника ОВД Сергей Садовский подтвердил: в полицию неоднократно поступали жалобы от жильцов многоквартирного дома, расположенного вблизи кафе. Но установить тех, кто нарушает тишину и покой граждан, не удалось, а привлечь к ответственности владельца заведения не представляется возможным в связи с тем, что заведение работает в рамках дозволенного времени. Разрешение же дала администрация Зеи, и только там могут пересмотреть режим работы. В полицию также поступали сообщения о незаконно установленных в кафе игровых автоматах, но проведенные проверки это не подтвердили.

Глава города Сергей Матвеев рассказал, что к нему неоднократно обращались жильцы многоквартирного дома с жалобами и требованием ограничить время работы заведения. Беседовал он и с его владельцем Денисом Растворцевым.

«В соответствии с правилами оказания услуг общественного питания, – пояснил Сергей Александрович, – режим работы кафе, ресторанов устанавливается руководителем организации или предпринимателем самостоятельно».

Бар в кафе имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции.

Таким образом, администрация Зеи не вправе ограничивать работу заведения во времени. Надзорные органы несколько раз проводили проверку этого кафе, но нарушений в его работе не выявили, не подтвердилась и информация об установке там игровых автоматов.

«Конфликтная ситуация, которая сложилась в этом районе Светлого, вызывает социальную напряженность, и не исключено, что она выльется в какую-то акцию. Согласитесь, что человек, который регулярно лишается возможности нормально отдохнуть, способен на непредсказуемые поступки. Какими они окажутся – зависит от того, у кого первым не выдержат нервы», – пишет газета.

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#жизнь #Зея

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Так и создаются конфликты ведущие к насилию...

    Установить за пару кварталов знак запрещающий въезд транспорта в ночное время к заведению...Установить видеокамеры. Обязать участкового организовать ночные дежурства. При желании всё можно...

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Остается пожелать удачи жильцам в закрытии этой забегаловки!И еще,знайте,роспотреб будет работать только по тем направлениям,которые указаны в заявлении!Иными словами,косяки там есть,но надо на них указать и тогда роспотреб обязан провести проверку!В интернете есть все,что нужно для постановки раком этого заведения!Ищите,пишите и будет вам счастье,а писульками в администрацию и ментуру ничего не добьетесь!

  • Свойq

    Свойq
    1 час назад

    Просто все куплено....выходите на губернатора...он только может решить этот вопрос...он многим помогает..и всегда реагирует на обращения граждан.

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