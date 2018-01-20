В Зее жильцы дома обратились в органы из-за соседства с шумным кафе

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Кафе расположено вблизи жилых домов и работает до 4 часов 30 минут. Фактически – до тех пор, пока не уйдет последний посетитель, говорят недовольные зейцы.

После того как в Зее закрываются все питейные заведения, люди подтягиваются к этому кафе, жалуются жильцы. В результате ночью здесь собирается много народу. Посетители шумят, справляют нужду возле дома и на эстакаду для приема продуктов при местном магазине. Регулярно происходят драки с громкой нецензурной бранью. Собирается много автомобилей, водители которых сигналят, включают громкую музыку и веселятся.

Жильцы отмечают, что в таких условиях нельзя выспаться. Из-за невозможности нормально отдохнуть у некоторых начинаются проблемы со здоровьем. Люди обращались в полицию, но, когда стражи порядка уезжают, все начинается снова.

Жильцы также утверждают, что недавно для привлечения посетителей при входе в кафе установили игровой автомат, который по закону там не должен находиться. По их словам, отсутствует контроль за продажей спиртных напитков. Утром у входа в кафе валяются пустые бутылки и мусор.

Прокурор Зейского района Евгений Петров сообщил изданию, что коллективное заявление от жителей к ним поступало. Оно было переадресовано в отдел внутренних дел, также о ситуации проинформированы Роспотребнадзор и администрация города.

Заместитель начальника ОВД Сергей Садовский подтвердил: в полицию неоднократно поступали жалобы от жильцов многоквартирного дома, расположенного вблизи кафе. Но установить тех, кто нарушает тишину и покой граждан, не удалось, а привлечь к ответственности владельца заведения не представляется возможным в связи с тем, что заведение работает в рамках дозволенного времени. Разрешение же дала администрация Зеи, и только там могут пересмотреть режим работы. В полицию также поступали сообщения о незаконно установленных в кафе игровых автоматах, но проведенные проверки это не подтвердили.

Глава города Сергей Матвеев рассказал, что к нему неоднократно обращались жильцы многоквартирного дома с жалобами и требованием ограничить время работы заведения. Беседовал он и с его владельцем Денисом Растворцевым.

«В соответствии с правилами оказания услуг общественного питания, – пояснил Сергей Александрович, – режим работы кафе, ресторанов устанавливается руководителем организации или предпринимателем самостоятельно».

Бар в кафе имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции.

Таким образом, администрация Зеи не вправе ограничивать работу заведения во времени. Надзорные органы несколько раз проводили проверку этого кафе, но нарушений в его работе не выявили, не подтвердилась и информация об установке там игровых автоматов.

«Конфликтная ситуация, которая сложилась в этом районе Светлого, вызывает социальную напряженность, и не исключено, что она выльется в какую-то акцию. Согласитесь, что человек, который регулярно лишается возможности нормально отдохнуть, способен на непредсказуемые поступки. Какими они окажутся – зависит от того, у кого первым не выдержат нервы», – пишет газета.