Прокуратура вступилась за жителей Новобурейского, которым завысили плату за тепло
Прокуратура Бурейского района провела проверку по многочисленным жалобам жителей поселка Новобурейский на незаконное повышение платы за теплоснабжение. Были выявлены нарушения, ведомством приняты меры реагирования.
Как сообщало Амур.инфо, у жителей многоквартирного дома по адресу: улица имени Героя Суворова, 3А, в Новобурейском в январе в несколько раз выросла плата за отопление. В квитанциях, где раньше была указана сумма, к примеру, около 2 000 рублей, теперь стоит больше пяти тысяч. По словам жильцов, схожая проблема возникла во многих домах поселка.
Прокуратура Амурской области сообщает: было установлено, что за октябрь-ноябрь 2017 года ООО «РКЦ ЖКХ», в нарушение законодательства, произвело начисление жителям Новобурейского платы за услуги теплоснабжения исходя из расчетного метода начисления платы, а не по показаниям общедомовых приборов учета. Кроме того, выявлены нарушения в действиях управляющих компаний, в которых не созданы комиссии для приемки прибора учета тепловой энергии после проведенной поверки.
В связи с выявленными нарушениями прокурор Бурейского района 15 января внес в адрес руководителей ООО «РКЦ» и управляющих компаний представления об устранении нарушений. Они находятся на рассмотрении.
В настоящее время решается вопрос о направлении в суд искового заявления в интересах жителей поселка.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокурора района.
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