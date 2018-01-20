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Прокуратура вступилась за жителей Новобурейского, которым завысили плату за тепло

Прокуратура вступилась за жителей Новобурейского, которым завысили плату за тепло
Фото: maximusokna.ru

Прокуратура Бурейского района провела проверку по многочисленным жалобам жителей поселка Новобурейский на незаконное повышение платы за теплоснабжение. Были выявлены нарушения, ведомством приняты меры реагирования.

Как сообщало Амур.инфо, у жителей многоквартирного дома по адресу: улица имени Героя Суворова, 3А, в Новобурейском в январе в несколько раз выросла плата за отопление. В квитанциях, где раньше была указана сумма, к примеру, около 2 000 рублей, теперь стоит больше пяти тысяч. По словам жильцов, схожая проблема возникла во многих домах поселка.

Прокуратура Амурской области сообщает: было установлено, что за октябрь-ноябрь 2017 года ООО «РКЦ ЖКХ», в нарушение законодательства, произвело начисление жителям Новобурейского платы за услуги теплоснабжения исходя из расчетного метода начисления платы, а не по показаниям общедомовых приборов учета. Кроме того, выявлены нарушения в действиях управляющих компаний, в которых не созданы комиссии для приемки прибора учета тепловой энергии после проведенной поверки.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Бурейского района 15 января внес в адрес руководителей ООО «РКЦ» и управляющих компаний представления об устранении нарушений. Они находятся на рассмотрении.

В настоящее время решается вопрос о направлении в суд искового заявления в интересах жителей поселка.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокурора района.

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#ЖКХ #закон

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