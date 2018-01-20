«Икар» обещает, что большие «боинги» вернутся в Благовещенск

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Жители Приамурья обратились к губернатору области в связи с изменениями в расписании авиарейсов компании «Икар» между Благовещенском и Москвой. По словам представителя перевозчика, в феврале на это направление вернут большие «боинги», а значит, от промежуточных посадок должны отказаться.

Как сообщало Амур.инфо, до конца января часть самолетов авиакомпании «Икар» между Благовещенском и Москвой летает с промежуточной посадкой в Красноярске – для дозаправки. В некоторые дни большой самолет «боинг-767-300» заменили меньшим «737-800», которому для перелета из Благовещенска в Москву или обратно нужно сесть для дозаправки в Красноярске.

Как отметил первый заместитель министра транспорта и строительства области Валерий Ухов, такой режим полетов не продлится долго.

«Авиакомпания – это коммерческая организация, наша задача не потерять перевозчика. Маршрут есть, рейсы по нему выполняются. Мы с аэропортом Благовещенск мониторируем московское направление, авиакомпания ведет статистику загрузки рейсов. Перевозчик заверяет нас, что в феврале вернет на рейс самолеты типа "боинг-767-300" и "боинг-777-200" . Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы сохранить количество рейсов на московском направлении и ускорить начало федерального финансирования на строительство второй взлетно-посадочной полосы», – сказал Валерий Ухов.

«Боинг-767-300» рассчитан на 300 посадочных мест, тогда как в «боинге-737-800» их 170, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Мониторинг загрузки самолетов в зимний период показал среднюю загрузку на московском маршруте самолетов «боинг-767-300» из Москвы – 49 %, из Благовещенска – 41 %.