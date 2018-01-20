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На юге Приамурья пройдет слабый снег

На юге Приамурья пройдет слабый снег
Фото: livemaster.ru

20 января в южных и центральных районах Амурской области ожидается погода с прояснениями, местами пройдет слабый снег, слабая метель. Дует северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, в отдельных районах порывы составят до 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха – от минус 16 до минус 21 градуса, местами от 30 до 35 градусов ниже нуля. На дорогах снежный накат.

В Благовещенске погода с прояснениями, слабый снег. Скорость северо-западного ветра составляет 8-13 метров в секунду. Температура воздуха держится в пределах от минус 16 до минус 18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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