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19 января 2018, 23:02 0

Иностранные курсанты ДВОКУ присоединились к крещенской традиции в Благовещенске

Иностранные курсанты ДВОКУ присоединились к крещенской традиции в Благовещенске

Читатели Амур.инфо прислали в редакцию видео, на котором в прорубь в Благовещенске окунаются иностранцы. Второй день амурчане отмечают Крещение купанием в ледяной воде.

Читатели предположили, что окунуться решили курсанты специального факультета ДВОКУ. Военную науку в амурской столице изучают жители Анголы, Перу, Палестины, Афганистана, Конго и других государств.

Авторы ролика отметили, что видео сняли вечером 19 января. Крещенские проруби в Благовещенске работают до полуночи.

Открыли сезон крещенских купаний благовещенцы накануне вечером, но многие к проруби пришли днем 19 января. Места для крещенских купаний в Благовещенске оборудовали на Амуре и на Зее.

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#военные #здоровье #праздники #религия

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