Иностранные курсанты ДВОКУ присоединились к крещенской традиции в Благовещенске

Читатели Амур.инфо прислали в редакцию видео, на котором в прорубь в Благовещенске окунаются иностранцы. Второй день амурчане отмечают Крещение купанием в ледяной воде.

Читатели предположили, что окунуться решили курсанты специального факультета ДВОКУ. Военную науку в амурской столице изучают жители Анголы, Перу, Палестины, Афганистана, Конго и других государств. Авторы ролика отметили, что видео сняли вечером 19 января. Крещенские проруби в Благовещенске работают до полуночи. Открыли сезон крещенских купаний благовещенцы накануне вечером, но многие к проруби пришли днем 19 января. Места для крещенских купаний в Благовещенске оборудовали на Амуре и на Зее.

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Нино Кохреидзе