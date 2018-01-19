Готов еще раз: Александр Козлов окунулся в прорубь (видео)

Губернатор Приамурья Александр Козлов в Крещение окунулся в прорубь. Видео глава региона разместил в своем аккаунте в Инстаграме.

«Каждый раз как в первый. Рекомендую. Настоящая русская традиция», – подписал публикацию глава региона и поздравил всех с праздником.

«Отлично просто. Я вам честно скажу, готов еще раз», – сказал Александр Козлов.

Окунался в прорубь губернатор вместе с руководителем благовещенского спортуправления Дмитрием Кутекой и генеральным директором «Регионального центра спортивной подготовки» Михаилом Лапиным.

Дмитрий Кутека в преддверии праздника уже окунался в прорубь. Видео на днях выложили в социальных сетях.

Купаться в крещенской проруби амурские чиновники начали при экс-губернаторе Олеге Кожемяко, который и ввел эту традицию.