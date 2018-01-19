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19 января 2018, 22:34 6

Готов еще раз: Александр Козлов окунулся в прорубь (видео)

Готов еще раз: Александр Козлов окунулся в прорубь (видео)

Губернатор Приамурья Александр Козлов в Крещение окунулся в прорубь. Видео глава региона разместил в своем аккаунте в Инстаграме.

«Каждый раз как в первый. Рекомендую. Настоящая русская традиция», – подписал публикацию глава региона и поздравил всех с праздником.

«Отлично просто. Я вам честно скажу, готов еще раз», – сказал Александр Козлов.

Окунался в прорубь губернатор вместе с руководителем благовещенского спортуправления Дмитрием Кутекой и генеральным директором «Регионального центра спортивной подготовки» Михаилом Лапиным.

Дмитрий Кутека в преддверии праздника уже окунался в прорубь. Видео на днях выложили в социальных сетях.

Купаться в крещенской проруби амурские чиновники начали при экс-губернаторе Олеге Кожемяко, который и ввел эту традицию.

Просмотров всего: 484

#городская власть #губернатор #здоровье #праздники #религия #спорт

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Это в Белогорье что ли?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Субъектами РФ, имеющими наибольший дефицит местных бюджетов за 11 месяцев, стали: Амурская область — 2,9 млрд рублей, Нижегородская область — 1,8 млрд рублей, Саратовская область — 1,4 млрд рублей, Тульская область — 1,4 млрд рублей, Кемеровская область — 0,9 млрд рублей.

    Субъектами РФ, имеющими наибольший профицит местных бюджетов, стали: Московская область — 9,2 млрд рублей, Республика Саха (Якутия) — 5,8 млрд рублей, Ленинградская область — 4,6 млрд рублей, Свердловская область — 4,6 млрд рублей, Ростовская область — 4,3 млрд рублей.

    Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2369805.html

    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    vertexСубъектами РФ, имеющими наибольший дефицит местных бюджетов за 11 месяцев, стали: Амурская область — 2,9 млрд рублей, Нижегородская область — 1,8 млрд рублей, Саратовская область — 1,4 млрд рублей, Тульская область — 1,4 млрд рублей, Кемеровская область — 0,9 млрд рублей.

    Субъектами РФ, имеющими наибольший профицит местных бюджетов, стали: Московская область — 9,2 млрд рублей, Республика Саха (Якутия) — 5,8 млрд рублей, Ленинградская область — 4,6 млрд рублей, Свердловская область — 4,6 млрд рублей, Ростовская область — 4,3 млрд рублей.

    Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2369805.html

    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.


    Ты мне говорил, что Якутия вся в кредитах, а бюджет профицитный в итоге. А про Амурку, так Саныч окунулся и всё, грехи смылись)

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Алмазы хорошо пошли))), да и сынок Иванова не может быть не профицитным.

  • mp2mp

    mp2mp
    2 часа назад

    Прорубь нарядная. Это не на Зее окунаться.

  • Тундра

    Тундра
    4 минуты назад

    Белогорье. Приезжайте и купайтесь))

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