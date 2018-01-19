«До 12 и старше»: школьники готовят программу для благовещенского телевидения

Тайны голубого экрана притягивают школьников. В Благовещенске они снимают телепрограмму «До 12 и старше». Здесь всё по-настоящему – и волнение перед камерой, и неудачные дубли. Но баловству места нет – у ребят жесткий график, ведь программа выходит в эфир на местном телевидении.

«Я люблю готовить, и потом можно всё это попробовать, и это очень вкусно. На самом деле не страшно, просто сложно выговорить слова, выучить их, короче, со словами проблема», – рассказала ведущая рубрики «Кулинарные Кулибины» Елизавета Ефимова.

Кулинарную рубрику снимают на обычной кухне, которая раз в месяц превращается в студию.

«Самое сложное – выговорить весь текст без ошибок. А моя самая любимая рубрика – это "Испытано на себе", потому что мы куда-то ходим, что-то делаем», – признался ведущий Роман Медведев.

В каждой программе несколько рубрик: «Кулинарные Кулибины», «Знаете ли вы», «В гостях» и «Испытано на себе». А ещё, работая над программой, дети примеряют на себя различные образы, оттачивая актёрское мастерство.

Над созданием выпусков работают двое взрослых и шестеро детей. Юные телевизионщики занимаются в детской студии кино и телевидения «Премьера». Здесь их учат снимать сюжеты, брать интервью и общаться со зрителем через камеру.

Автор, режиссёр, сценарист, оператор и монтажёр детской программы в одном лице – руководитель студии Владимир Розанов.

«Пытались научить писать их сценарий, придумывать сюжеты, но не получилось. Скорее всего, в силу возраста они этого ещё не могу сделать. А вот ходить с микрофоном и опрашивать прохожих – это милое дело, им очень нравится», – рассказал руководитель детской студии кино и телевидения «Премьера» Владимир Розанов.

Программа выходит уже год, но звёздной болезни у ребят нет. Станет ли телевидение их призванием, школьники пока не загадывают, но своего зрителя проект уже нашел. «До 12 и старше» выходит в эфир на канале «Культура» и «Альфа-канале».