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19 января 2018, 20:10 26

Станислав Мелюков: мы решим проблему домов с электроотоплением

Станислав Мелюков: мы решим проблему домов с электроотоплением

В администрации Белогорска начала работу открытая комиссия. Специалистам предстоит изучить проблемы жителей, которые переехали из аварийного жилья в многоквартирные дома с электроотоплением.

На первое заседание комиссии пришли более 100 человек: представители министерства ЖКХ Амурской области, Государственной жилищной инспекции, специалисты белогорского управления ЖКХ, общественности, управляющих компаний, застройщиков и подрядчиков, обслуживающих организаций, старшие домов и депутаты городского Совета.

«Сразу обозначу свое видение решения этого вопроса. Он решаем, но не путем переписки в Интернете, митингов и обращений в вышестоящие инстанции, а путем решений, которые будут приняты здесь. У администрации города есть понимание, что гарантийный пятилетний срок, по которому мы приобретали квартиры, подходит к завершению. Мы покупали квартиры в конце 2013 года, и с учетом того, что количество жалоб по разным причинам начало увеличиваться, в том числе на наш взгляд искусственным путем, примем все возможные меры, чтобы вопрос с переселенческими домами закрыть, сделать так, чтобы жители жили комфортно», – открыл работу комиссии глава Белогорска Станислав Мелюков.

Глава города озвучил три проблемы, связанные с домами на электроотоплении. Первая связана с отдельными недостатками, которые были допущены в период проектирования и строительства. Вторая касается правильности эксплуатации переселенцами из бараков благоустроенного жилья. Третья – нежелание отдельной категории граждан платить за электроотопление и намеренное его отключение, что приводит к нарушению теплового режима как отдельных квартир, так и дома в целом. Для выяснения причин и устранения проблем, а также обеспечения продуктивной работы, Станислав Мелюков предложил создать подкомиссии по пяти направлениям.

«Это позволит не превращать работу открытой комиссии в балаган, а детально разобраться во всех вопросах и вынести взвешенное решение. У всех вас разные мнения, которые я уважаю и должен к ним прислушиваться. Необходимо сорганизоваться так, чтобы выработать одно общее мнение, по которому я буду принимать решение. Но, даже если вдруг комиссия обнаружит или докажет, что в домах имеются проектные недостатки, это не означает, что Белогорск будет строить новое жилье. Мы готовы все строительные недостатки устранить. Мы готовы всех, кто не умеет обслуживать, научить, как это делается, и мы готовы объяснить людям, которые не платят за электроэнергию, за отопление, что делать это необходимо. Поэтому у меня просьба смотреть на эту проблему со всех сторон. Давайте ее решать. Белогорск способен решать разные задачи, и эту задачу мы тоже решим», – подчеркнул Станислав Мелюков.

В рамках открытой комиссии вопросами оплаты жителями домов потребленной электроэнергии займется подкомиссия под руководством замглавы по ЖКХ Александра Башуна. Подкомиссию по эксплуатации жилых помещений возглавила депутат горсовета Светлана Поносова. Вопросами проектно-строительной документации и финансирования займется подкомиссия под руководством депутата горсовета Натальи Михайловой.

Председателем подкомиссии по выявлению возможных строительных недостатков определен депутат горсовета Владимир Сидоренко. Организационным вопросами работы комиссии в целом займется подкомиссия под руководством председателя горсовета Виктории Гратий.

Остальные собравшиеся по желанию распределились по подкомиссиям. Каждый может участвовать в работе других подкомиссий и имеет право совещательного голоса.

Представители территориального отдела Роспотребнадзора будут включаться в состав работы подкомиссий по согласованию. Кроме этого, в состав двух подкомиссий по вопросам проектно-строительной документации, финансирования и строительству войдут представители Госжилинспекции Амурской области и жилищно-строительного кооператива из Благовещенска.

Первые организационные совещания подкомиссий состоятся на следующей неделе.

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#Белогорск #жизнь #областная власть #строительство

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Петайчук

    Петайчук
    5 часов назад

    Что же раньше Мелюков не хотел замечать картонные дома, а их жителей называл "жалобщиками"? И они бились в одиночестве, пока не подключилась ЛДПР.

    Всеми возможными способами - митингами, обращениями, пикетами, заявлениями в Заксобрании и СМИ - мы вместе все-таки привлекли внимание к проблеме. На пустом месте 100 человек в комиссию не захотели бы войти. Наконец-то глаза раскрылись...

    А если дома окажутся хорошими, а жители плохими, потому что не хотят на полную катушку включать электиричесие батареи - так пусть мэр со своей свитой переедут в эти дома и живут в них припеваючи.

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    На кой вообще нужно было создавать эти скворечники с электроотоплением, создавая проблему. Нормальные дома с неэлектроотоплением нельзя было построить? Надеюсь областные объективные и неподкупные специалисты по строительству подключатся со своими заключениями по поводу целесообразности построек этих скворечников с электроотоплением, а не нормальных домов.

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    спасибо ЛДПР подняли больную проблему

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 часов назад



    Петайчук , сегодня, 20:42

    Что же раньше Мелюков не хотел замечать картонные дома, а их жителей называл "жалобщиками"?



    По этой причине видимо:

    "У администрации города есть понимание, что гарантийный пятилетний срок, по которому мы приобретали квартиры, подходит к завершению."

    Сначала силком жителей туда заселяли, потом время как могли тянули...

    кто там застройщик был, кстати?

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Какое это решение, если изначально навязывается плата за энерго отопление в обязаловку. Где здесь конституционные права человека в данном случае на свою свободу действий по своему интересу могут быть под обязаловкой об оплате за потребление электроэнергии? Ведь иногда в жизни многое меняется и выгоднее будет не электричеством пользоваться, ас ему навязывают плату за электричество.

    А если человек один в семье платежеспособный и ему надо уехать на год куда-то?

    Жизнь Мелюков никогда не решит. Жизнь самого его порешит.

  • Петайчук

    Петайчук
    4 часа назад

    Застройщик: ООО "Сар-Холдинг", согласно информации СМИ, учредитель - Олег Имамеев, депутат Законодательного Собрания от ЕР

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    ну как Мелюков может предъявить претензии своему другу

  • lev4ik

    lev4ik
    4 часа назад

    Из трех озвученных проблем вторая и третья логически вытекают из первой. Это,конечно,если городские власти не считают ВСЕХ живущих в этих домах маргиналами.

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Вобщем госдеповские дома создали для его величества БИЗНЕСА.

    Лох должен быть лохом. Лох должен платить

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    4 часа назад



    Третья – нежелание отдельной категории граждан платить за электроотопление



    что значит нежелание интересно

    еще до заселения люди на камеру честно заявляли: мы не можем в таких домах жить, у нас нет возможности платить по 10 тыщ за отопление электричеством.

    и что? их услышала власть?

    нет

    их через суд с приставами туда заселили

    так чего сейчас Милюкову изображать фальшивое негодование по поводу неплательщиков?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    4 часа назад



    2016 год

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад



    2017

  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    ...мне вот интересно,если люди отключают обогрев,то как они живут в этих квартирах зимой?

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Я думаю Мелюковская бескомпромисность в поборах и есть то, что буде теперь при избрании Путина.

  • тандем

    тандем
    3 часа назад

    За всё надо платить. И за электричество используемое для отопления тоже. Выбор есть, отключил и не платишь. При водогрейном отоплении не отключишься, чтобы не платить, т.к. нельзя изменять гидравлику многоквартирного дома - платить однозначно надо пользуешься теплоносителем или нет. А вот какого интереса органы давали место под строительство этих домов на участках где нет возможности подключиться к котельным, эт задача, и кто единоличный покупашка, в интересах электората, от имени бюджета - второе неизвестное? К сему, вопрос к строителям сам отпадёт, они построили то что им заказали и обещали выкупить. Синьков ни одного дома такого не принял к исполнению, вопреки.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    Петайчук и прочие воздыхатели!

    Вы не предвосхищайте выволы комиссии! СЮ ясно сказал, что смотреть надо со всех сторон. Вот и будет комиссия этим заниматься! Или Петайчук уже заведомо испугалась от того, что большинство проблем от того, что жители экономят на электрообогреае?

    А раньше вопрос не поднимался потому, что массовых жалоб не было. Потом их инициировала ЛДПР. А администрация Белогорска не стала отмалчиваться, а сказала - давайте все вместе выясним, в чем проблема. Вот и будем выяснять!

    Нормальная позиция нормальной администрации. Но для ЛДПР она стала неожиданностью, там думали, что будут вечно педалировать эту тему.

    И что показательно - представители ЛДПР сегодня изначально выступили против создания подкомиссии, которая будет выяснять вопрос потребления электроэнергии и разоблачением мифа о том, что электроотопление дороже централизованного.

    Так что, давайте дождемся окончания работы комиссии, а потом будете делать свои многозначительные выводы...

  • OT

    OT
    2 часа назад

    тандем

    За всё надо платить. И за электричество используемое для отопления тоже. Выбор есть, отключил и не платишь. При водогрейном отоплении не отключишься, чтобы не платить, т.к. нельзя изменять гидравлику многоквартирного дома - платить однозначно надо пользуешься теплоносителем или нет. А вот какого интереса органы давали место под строительство этих домов на участках где нет возможности подключиться к котельным, эт задача, и кто единоличный покупашка, в интересах электората, от имени бюджета - второе неизвестное? К сему, вопрос к строителям сам отпадёт, они построили то что им заказали и обещали выкупить. Синьков ни одного дома такого не принял к исполнению, вопреки.



    За все платят по своему рассчету, а не по принуждению По принуждению - это нарушение конституционных прав на свободу выбора жизнеобеспечения.

    Ну а кто позволил заселять людей не готовых платить по обязанностям?

    Кстати люди подписывали отделный договор обобязанности использование энергобеспечений.

    Если не подписывади,то пусть и не подписывают. Как-бы их этим не обдурил Мелюков.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    OT

    тандем

    За всё надо платить. И за электричество используемое для отопления тоже. Выбор есть, отключил и не платишь. При водогрейном отоплении не отключишься, чтобы не платить, т.к. нельзя изменять гидравлику многоквартирного дома - платить однозначно надо пользуешься теплоносителем или нет. А вот какого интереса органы давали место под строительство этих домов на участках где нет возможности подключиться к котельным, эт задача, и кто единоличный покупашка, в интересах электората, от имени бюджета - второе неизвестное? К сему, вопрос к строителям сам отпадёт, они построили то что им заказали и обещали выкупить. Синьков ни одного дома такого не принял к исполнению, вопреки.



    За все платят по своему рассчету, а не по принуждению По принуждению - это нарушение конституционных прав на свободу выьора жизнеобеспечения.



    А не по барыжным тарифам и ценам на все и вся впереди планеты всей.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    vertex

    OT

    тандем

    За всё надо платить. И за электричество используемое для отопления тоже. Выбор есть, отключил и не платишь. При водогрейном отоплении не отключишься, чтобы не платить, т.к. нельзя изменять гидравлику многоквартирного дома - платить однозначно надо пользуешься теплоносителем или нет. А вот какого интереса органы давали место под строительство этих домов на участках где нет возможности подключиться к котельным, эт задача, и кто единоличный покупашка, в интересах электората, от имени бюджета - второе неизвестное? К сему, вопрос к строителям сам отпадёт, они построили то что им заказали и обещали выкупить. Синьков ни одного дома такого не принял к исполнению, вопреки.



    За все платят по своему рассчету, а не по принуждению По принуждению - это нарушение конституционных прав на свободу выьора жизнеобеспечения.



    А не по барыжным тарифам и ценам на все и вся впереди планеты всей.



    Мелюков не зря сказал, что решит. Однозначно обдурит.Он на своем будет стоять и это тоже однозначно.

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    ...здается мне что дело не в электрическом отоплении ( отопление электричеством по стоимости соразмерно с отоплением от котельных. и во многом удобней для жильцов чем последнее). а действительно в огрехах при строительстве и нежелании (или невозможности) жильцов платить за потребленную энергию. здесь одно за одно цепляется - холодные помещения быстрее приходят в негодность. и при низких температурах быстрее выявляются косяки допущенные при строительстве. где выход тогда?...а выход - в печном отоплении. при нем не забалуешь...)))

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    При электро я смотрю забаловали зажрались))), замучались барыг с Московии кормить.

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    ...я про неплатежи . а с печкой - хошь топи,хошь не топи... тебя и доставать никто не будет окромя замерзающих домочадцев...)))

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Правильно сложенная печь - это замечательно.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    полазник

    ...здается мне что дело не в электрическом отоплении ( отопление электричеством по стоимости соразмерно с отоплением от котельных. и во многом удобней для жильцов чем последнее). а действительно в огрехах при строительстве и нежелании (или невозможности) жильцов платить за потребленную энергию. здесь одно за одно цепляется - холодные помещения быстрее приходят в негодность. и при низких температурах быстрее выявляются косяки допущенные при строительстве. где выход тогда?...а выход - в печном отоплении. при нем не забалуешь...)))



    Печное удобнее. Топишь как позволяет погода и притом даже можно пропустить потерпев прохладу. А уменя дак кроме печного отдельно отопление водяное и егоиногда вкдючаю на обогрев не электричеством, а солярогазом. Дрова сэкономлю и наоборот солярку экономлю. Ведьдрова надо за раз на зиму готовить, а солярку как приспичит.

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    ...вот и выход для администрации нашли. а то насоздавали кучу подкомиссий,понимаешь...)))

  • natkapova

    natkapova
    1 час назад

    Странно. На официальном сайте Белогорска пишут, что полсотни человек на комиссию пришло, амуринфо пишет больше ста. Кому верить то? Дурит людей внаглую белогорский мэр...о результатах комиссии также честно писать будут?

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