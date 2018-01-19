Станислав Мелюков: мы решим проблему домов с электроотоплением

В администрации Белогорска начала работу открытая комиссия. Специалистам предстоит изучить проблемы жителей, которые переехали из аварийного жилья в многоквартирные дома с электроотоплением.

На первое заседание комиссии пришли более 100 человек: представители министерства ЖКХ Амурской области, Государственной жилищной инспекции, специалисты белогорского управления ЖКХ, общественности, управляющих компаний, застройщиков и подрядчиков, обслуживающих организаций, старшие домов и депутаты городского Совета.

«Сразу обозначу свое видение решения этого вопроса. Он решаем, но не путем переписки в Интернете, митингов и обращений в вышестоящие инстанции, а путем решений, которые будут приняты здесь. У администрации города есть понимание, что гарантийный пятилетний срок, по которому мы приобретали квартиры, подходит к завершению. Мы покупали квартиры в конце 2013 года, и с учетом того, что количество жалоб по разным причинам начало увеличиваться, в том числе на наш взгляд искусственным путем, примем все возможные меры, чтобы вопрос с переселенческими домами закрыть, сделать так, чтобы жители жили комфортно», – открыл работу комиссии глава Белогорска Станислав Мелюков.

Глава города озвучил три проблемы, связанные с домами на электроотоплении. Первая связана с отдельными недостатками, которые были допущены в период проектирования и строительства. Вторая касается правильности эксплуатации переселенцами из бараков благоустроенного жилья. Третья – нежелание отдельной категории граждан платить за электроотопление и намеренное его отключение, что приводит к нарушению теплового режима как отдельных квартир, так и дома в целом. Для выяснения причин и устранения проблем, а также обеспечения продуктивной работы, Станислав Мелюков предложил создать подкомиссии по пяти направлениям.

«Это позволит не превращать работу открытой комиссии в балаган, а детально разобраться во всех вопросах и вынести взвешенное решение. У всех вас разные мнения, которые я уважаю и должен к ним прислушиваться. Необходимо сорганизоваться так, чтобы выработать одно общее мнение, по которому я буду принимать решение. Но, даже если вдруг комиссия обнаружит или докажет, что в домах имеются проектные недостатки, это не означает, что Белогорск будет строить новое жилье. Мы готовы все строительные недостатки устранить. Мы готовы всех, кто не умеет обслуживать, научить, как это делается, и мы готовы объяснить людям, которые не платят за электроэнергию, за отопление, что делать это необходимо. Поэтому у меня просьба смотреть на эту проблему со всех сторон. Давайте ее решать. Белогорск способен решать разные задачи, и эту задачу мы тоже решим», – подчеркнул Станислав Мелюков.

В рамках открытой комиссии вопросами оплаты жителями домов потребленной электроэнергии займется подкомиссия под руководством замглавы по ЖКХ Александра Башуна. Подкомиссию по эксплуатации жилых помещений возглавила депутат горсовета Светлана Поносова. Вопросами проектно-строительной документации и финансирования займется подкомиссия под руководством депутата горсовета Натальи Михайловой.

Председателем подкомиссии по выявлению возможных строительных недостатков определен депутат горсовета Владимир Сидоренко. Организационным вопросами работы комиссии в целом займется подкомиссия под руководством председателя горсовета Виктории Гратий.

Остальные собравшиеся по желанию распределились по подкомиссиям. Каждый может участвовать в работе других подкомиссий и имеет право совещательного голоса.

Представители территориального отдела Роспотребнадзора будут включаться в состав работы подкомиссий по согласованию. Кроме этого, в состав двух подкомиссий по вопросам проектно-строительной документации, финансирования и строительству войдут представители Госжилинспекции Амурской области и жилищно-строительного кооператива из Благовещенска.

Первые организационные совещания подкомиссий состоятся на следующей неделе.