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19 января 2018, 19:40 28

Момент ДТП, в котором в Благовещенске погиб ребенок, попал на видео

Момент ДТП, в котором в Благовещенске погиб ребенок, попал на видео

Аварию, которая произошла вечером 18 января в центральной части Благовещенска, снял на видеорегистратор один из автомобилистов. Видео опубликовало ИА «Сканер».

Автомобили «тойота чайзер» и «ниссан ноут» столкнулись около 18:00 часов на пересечении улиц Театральной и Зейской. В результате ДТП погиб мальчик 2013 года рождения. Он скончался до приезда медиков. Врачи диагностировали перелом шейных позвонков. В аварии также пострадала женщина 1955 года рождения – она получила травмы.

Как выяснилось позже, четырехлетний мальчик не находился в автокресле, но был пристегнут обычным ремнем безопасности с адаптером ФЭСТ. Такое устройство рекомендовано для детей с ростом не менее 100–110 сантиметров.

19 января следователи амурского управления МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Полиция обратилась к горожанам с просьбой откликнуться тех, кто стал свидетелем случившейся аварии, а также водителей, чьи видеорегистраторы запечатлели момент ДТП. Обратиться можно по телефонам: 8 (4162) 59-42-45, 59-44-56, 59-40-24, 59-40-59.

Просмотров всего: 3781

#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Папайя

    Папайя
    6 часов назад

    Все обвиняли чайзера,а нет... он даже на перекресток не успел выехать... А ноут летел на мигающий... на видео все видно. И суд установит степень вины каждого...

  • Rak900

    Rak900
    6 часов назад

    ну вот куда так лететь? ребенка убил, лучше бы сам подох!!

  • EvgenZ

    EvgenZ
    6 часов назад

    Вот и встретились два проскакивальщика, одна потеряла, самое ценное в жизни, ребенка, а другой на поселение поедет. Жаль что нельзя отмотать назад. Мои соболезнования.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    5 часов назад

    Самую дорогую цену заплатили за эту ошибку, теперь уже на всю жизнь урок будет, как бы это жестоко не звучало. Малыша очень жаль, сердце кровью обливается.

  • Kats

    Kats
    5 часов назад

    Вообще не понятно нифига. Столкновение произошло не на перекрестке. Чайзер после ДТП стоял на полосе ниссана. Чайзер срезал по встречке?

  • Shift

    Shift
    5 часов назад

    KatsВообще не понятно нифига. Столкновение произошло не на перекрестке. Чайзер после ДТП стоял на полосе ниссана. Чайзер срезал по встречке?


    +

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Это страшное предупреждение тем, кто давит тапку в пол, когда видит мигающий зелёный.

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Oldlord

    Это страшное предупреждение тем, кто давит тапку в пол, когда видит мигающий зелёный.



    Таких много. Как и тех, кто срезает по встречке.

  • домовенок

    домовенок
    5 часов назад

    Бедный малыш...

  • ay

    ay
    5 часов назад

    vertex

    Oldlord

    Это страшное предупреждение тем, кто давит тапку в пол, когда видит мигающий зелёный.



    Таких много. Как и тех, кто срезает по встречке.



    просто местному гиббд - пофигу. а темнейший ещё и штатку им урезал. а тапку в пол, в нашей деревне Б., давят даже на жёлтый. "деревне" - в которой добраться от АОКБ до Первомайского парка на авто - не два часа потратить. два часа - это не спеша, ногами. и режут по встречке тоже, не так уж давно. просто не дерут за это. те кому положено. от того и водятлы не шёлковые на дорогах Б.

  • lev4ik

    lev4ik
    5 часов назад

    В любом случае Ноут заканчивал проезд перекрестка.Может,на Чайзере оттормаживался резко,вот и вынесло на встречку морду? Или угла дать решил,да рановато? Или,или... Неумение спрогнозировать возможное развитие событий с обеих сторон... И человека нет...

  • Petrovna

    Petrovna
    4 часа назад

    EvgenZ

    Вот и встретились два проскакивальщика, одна потеряла, самое ценное в жизни, ребенка, а другой на поселение поедет. Жаль что нельзя отмотать назад. Мои соболезнования.



    Да, так хочется перемотать кадр и исправить... Такое краткое мгновение - и человеческая жизнь, которая могла бы быть такой............... Но не будет уже никакой.

  • wnw123

    wnw123
    4 часа назад

    Если проанализировать, то понятно, что столкновение после загоревшегося зелёного на регистратора, значит ниссан выехал уже на красный

  • wnw123

    wnw123
    4 часа назад

    Или КПК минимум выскочил на жёлтый, что тоже является запрещающим знаком. Короче водила ниссана по-любому виноват

  • lev4ik

    lev4ik
    3 часа назад

    Где-то будет написано:

    Непосредственной причиной столкновения явился выезд Т.Чайзер на встречную полосу ( далее нюансы)

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    3 часа назад

    капец и все мимо едут!!!!!!! вот зараза че за народ

  • Энн

    Энн
    3 часа назад

    Мудила на ноуте. Ну явно же на красный пролетал. А вот как чайник на встречной оказался - вообще не понятно. Повернуть на Зейскую он всяко не успевал, да и не стремился, судя по его скорости. На стоянку тоже не заворачивал, ибо слишком далеко проехал. Развернуться собирался, что ли.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    ЭннМудила на ноуте. Ну явно же на красный пролетал. А вот как чайник на встречной оказался - вообще не понятно. Повернуть на Зейскую он всяко не успевал, да и не стремился, судя по его скорости. На стоянку тоже не заворачивал, ибо слишком далеко проехал. Развернуться собирался, что ли.


    Да чайник срезать хотел, есть такие шумахеры.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Скорости, судя по повреждениям авто были не 40 км/ч. Если ты ребёнка везешь, максимально осторожен должен быть. С'экономили на кресле...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Родители этими ФЭСТАМи хотят своего ребёнка защитить или свою совесть усыпить? Когда в микрорайоне произошло большое ДТП со множественными жертвами, а том числе ребёнка - приговор вынесли парню за большую скорость, хотя он ехал на зеленый по своей полосе, а не пропустившие его пострадаашие значит не виноваты? Если я не пропушу при повороте налево без жертв - я нарушитель, а если угроблю своих пассажиров -он виноват?!

  • тт

    тт
    2 часа назад

    Больше похоже, что чайзер занесло при резком торможении перед светофором, что там и куда срезать?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Ужасное горе - гибель ребёнка даже нет смысла обсуждать - это невыразимая беда! А беспечность взрослых ?! Их жалко за тупость и жадность?!

  • тт

    тт
    2 часа назад

    Я тоже думаю, что ФЭСТ не последнюю роль сыграл, тряпочка для галочки :(

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    ТТ, там наката нет. Чайзер могло занести только если он на летней лысой резине!

  • sheff28

    sheff28
    1 час назад

    Печально все с каждым годом все больше уходит жизней в ДТП за что или судьба таковая

  • тт

    тт
    1 час назад

    KatsТТ, там наката нет. Чайзер могло занести только если он на летней лысой резине!


    Тогда вообще непонятно, что он делал. Налево повернуть не успевал, развернуться в этом месте нельзя... странно всё очень.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Ну почему нельзя? Многим пофигу, что чего-то нельзя! А проскакивать на поворот по встречке он реально мог. Не удивлюсь, т.к. последнее время такие вещи в порядке вещей. Зеленый загорается, а ты стоишь и ждешь пока все дятлы типа маневр закончат. Особенно на новотройке два перекрестка....

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    и нкито не поспешил остановиться и вызвать скорую...

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