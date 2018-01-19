Момент ДТП, в котором в Благовещенске погиб ребенок, попал на видео

Автомобили «тойота чайзер» и «ниссан ноут» столкнулись около 18:00 часов на пересечении улиц Театральной и Зейской. В результате ДТП погиб мальчик 2013 года рождения. Он скончался до приезда медиков. Врачи диагностировали перелом шейных позвонков. В аварии также пострадала женщина 1955 года рождения – она получила травмы.

Как выяснилось позже, четырехлетний мальчик не находился в автокресле, но был пристегнут обычным ремнем безопасности с адаптером ФЭСТ. Такое устройство рекомендовано для детей с ростом не менее 100–110 сантиметров.

19 января следователи амурского управления МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Полиция обратилась к горожанам с просьбой откликнуться тех, кто стал свидетелем случившейся аварии, а также водителей, чьи видеорегистраторы запечатлели момент ДТП. Обратиться можно по телефонам: 8 (4162) 59-42-45, 59-44-56, 59-40-24, 59-40-59.