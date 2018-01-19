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19 января 2018, 19:08 14

Благовещенцы окунали в крещенскую прорубь детей и даже собак (фото)

Благовещенцы окунали в крещенскую прорубь детей и даже собак (фото)

Крещенские купания в холодной воде продолжились днем 19 января. Жители областной столицы окунались в проруби на Зее и на Амуре, а еще набирали с собой воду из освященной иордани. Очередь за освященной водой выстроилась и в церквях.

Окунались в прорубь не только люди, но и животные. Правда, не по своей воле. Так, благовещенец в ледяную воду бросил своего пса.

«В год Собаки как же его не искупать? Он уже сегодня купался», – признался хозяин пса.

Спаниель буквально за секунду доплыл до берега. Хозяин собаки пояснил – пёс моржует каждый день.

Одни горожане окунались в прорубь на реке Амур, другие – на Зее. У купели в районе Амурской, 1, собрались сотни человек. Многие пришли сюда впервые. Кто-то окунался в ледяную воду с головой, а кто-то заходил только по пояс.

«Вылезешь – прохладненько, а там нормально. Дыхание захватывает, если честно», – рассказывает благовещенец.

«Ощущения непередаваемые, всем советую. Вода крещенская не холодная, она бодрит, веселит, очищает. Я просто счастье испытываю», – призналась горожанка.

«Погода великолепная, я думаю, люди получают удовольствие. Ныряют и в большую прорубь, и в маленькую. Мне кажется, это очень хорошее мероприятие», – присоединился к окунающимся председатель АРО «Российский Союз ветеранов Афганистана» и «Боевое братство» Валерий Вощевоз.

Плюс 5 градусов в воде и минус 16 на суше – такая температура не помешала присоединиться к купающимся и курсантам кадетского корпуса. 20 ребят пришли с музыкальным сопровождением.

«Первое впечатление: очень холодно. Сейчас лучше стало: такая бодрость, такие ощущения, прямо очень хорошо», – рассказал курсант Амурского кадетского корпуса Данила Козлов.

Пока одни окунались в ледяную воду, другие – набирали ее. Только не из крещенской купели, а из иордани, которую предварительно освятили.

«Цветы поливаем. Если что-то болит очень помогает. В ванную добавляем, умываемся, ну и пить можно немножко», – рассказывали благовещенцы.

«Верующие люди относятся к крещенской воде, как к святыне, поэтому мы стараемся пить её натощак со специальной молитвой. Окропляем ей жилище, поливаем цветочки. Воду эту нельзя выливать в отхожие места, лучше в клумбу или цветы полить», – пояснил председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко.

Священники и медики пить святую воду из иордани не рекомендуют. Употреблять в пищу можно освящённую воду, которую набрали в церкви. Воду привозит Водоканал. За ней днем выстроилась целая очередь верующих.

«И пью, и умываюсь, и углы окропляю. Если дети, то их омывать надо», – поделилась Александра Цибарт.

Набрать воду в храме Благовещенска можно до 21 часа 19 января, а вот окунаться в прорубь на Зее амурчане смогут до утра.

Просмотров всего: 1481

#животные #здоровье #праздники #религия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    6 часов назад

    людям делать нечего

  • мимо шел

    мимо шел
    6 часов назад

    Бараны.

  • V.M.

    V.M.
    6 часов назад

    во-во, самое оно для собак окунуться в освященную купель.

    Сразу станут безгрешными и вегетарианцами.

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    А собачка туда ничего не наделала? В купель, где люди грех смывали?

  • Shift

    Shift
    5 часов назад

    Сувать животных в освященную купель разве не осквернение этой самой купли?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    5 часов назад

    Собака у него каждый день моржуется. А нахера это вообще собаке надо? Или она мужика об этом сама попросила?

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Shift

    Сувать животных в освященную купель разве не осквернение этой самой купли?



    Тварь божия!

    Ей всё можно.

  • сибирячка

    сибирячка
    5 часов назад

    год Собаки, Крещение

    все смешали в одну кучу

  • V.M.

    V.M.
    5 часов назад

    Вот хорошо, что кошек не кидают в речку...

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    У меня кот сам летом в озере купался и рыбу ловил.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    5 часов назад

    MbIcли вcлyxСобака у него каждый день моржуется. А нахера это вообще собаке надо? Или она мужика об этом сама попросила?


    Да идиот конченный. Каких только уродов не бывает на свете. Собаку жалко.

  • Леонидова

    Леонидова
    5 часов назад

    Посмотрела сегодняшнее кунание, языческий обряд какой то. И младенцев тащат, зато какие фотки в соцсетях будут! Что то мне подсказывает, что истинно верующих в проруби сегодня маловато было.

    Очередное развлечение....

  • Алекс К

    Алекс К
    5 часов назад

    Леонидова

    Посмотрела сегодняшнее кунание, языческий обряд какой то. И младенцев тащат, зато какие фотки в соцсетях будут! Что то мне подсказывает, что истинно верующих в проруби сегодня маловато было.

    Очередное развлечение....



    язычество это у славян было.

    у россиян православие

  • Belka_89

    Belka_89
    4 часа назад

    Ору

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