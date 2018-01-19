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19 января 2018, 17:48 16

Медведей и волков разрешат отстреливать в целях самообороны

Медведей и волков разрешат отстреливать в целях самообороны
Фото: www.kramola.info

В России разрешат отстреливать волков и медведей для экстренной защиты людей. Минприроды предлагает ввести в закон «Об охоте» понятие вынужденного отстрела.

По действующему законодательству, застрелить животных можно, только имея разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Но экстренно его получить невозможно.

Как рассказал начальник отдела амурского охотуправления Сергей Глущенко, сейчас, если животное представляет реальную опасность, человек может принять меры по отстрелу, но необходимо, чтобы были свидетели.

«Другой вариант – если животное представляет опасность периодическими своими появлениями, – пояснил Сергей Глущенко. – Тогда об этом сообщают нам, и мы принимаем решение, на основании которого потом выдаются разрешения. У нас в области численность медведей и волков достаточно высока, они нередко представляют реальную опасность, так что мы относимся к этому с пониманием».

По каждому такому вынужденному отстрелу в охотуправлении проводится расследование, в каких условиях оно было совершено, насколько целесообразно. Между тем случаи прихода медведей в населённые пункты в Амурской области – не редкость, есть и случаи нападения волков на домашних животных, сообщает информационная служба радио «Эха Москвы в Благовещенске».

Просмотров всего: 477

#животные #природа

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    8 часов назад

    А если вепрь нападёт?

  • Полиграф

    Полиграф
    7 часов назад

    Но обороняться можно только голыми руками.

  • DrDimon

    DrDimon
    7 часов назад



    сейчас, если животное представляет реальную опасность, человек может принять меры по отстрелу, но необходимо, чтобы были свидетели



    Так и вижу: "Миша, погоди, я щас ружжо расчехлю, в ближайшую деревню за свидетелями сбегаю (или, точнее, в обратной последовательности: по населенному пункту с расчехленным оружием бегать запрещено), потом поговорим".

  • stil

    stil
    6 часов назад

    Генрих VIА если вепрь нападёт?


    Или лось

  • Генрих VI

    Генрих VI
    6 часов назад

    stil

    Генрих VI

    А если вепрь нападёт?



    Или лось



    Кстати, вполне реально и весьма опасно. Да плевать я хотел на чьё-то чиновничье разрешение.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    DrDimon


    сейчас, если животное представляет реальную опасность, человек может принять меры по отстрелу, но необходимо, чтобы были свидетели



    Так и вижу: "Миша, погоди, я щас ружжо расчехлю, в ближайшую деревню за свидетелями сбегаю (или, точнее, в обратной последовательности: по населенному пункту с расчехленным оружием бегать запрещено), потом поговорим".


    +++++!И да,если нет свидетелей нападения зверя,то нет и свидетелей перехода его в статус добычи!Тут главное самому добычей не стать,ни зверя,ни чинуши!

  • 55

    55
    5 часов назад

    А я что-то по тексту заголовка, сразу подумал, неужели членов едросни с символом медведя отстреливать разрешат... Это же прогресс в политике России.

  • full

    full
    5 часов назад

    Благодетели. Позволили исполнить статью Конституции, где прописано право на жизнь. Как этих уродов земля носит?

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Я так понял, что отстрел разрешен только в случае если задерет кого медведев. А он возьмет да в израиль сбежит.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    OT

    Я так понял, что отстрел разрешен только в случае если задерет кого медведев. А он возьмет да в израиль сбежит.



    Он уже там квартиру учительнице своей купил. Может там и схорониться в случае чего.

  • Мелисса

    Мелисса
    4 часа назад

    А до этого разрешения в целях самообороны только драпать было можно?

  • OT

    OT
    4 часа назад

    vertex

    OT

    Я так понял, что отстрел разрешен только в случае если задерет кого медведев. А он возьмет да в израиль сбежит.



    Он уже там квартиру учительнице своей купил. Может там и схорониться в случае чего.



    Ну вот так доллар к евро и кроит крышу на стороне. Тут хоть ядерный отстрел, хоть ледоруб к делу не припишется.

  • DrDimon

    DrDimon
    4 часа назад

    stil

    Генрих VI

    А если вепрь нападёт?



    Или лось



    От лосей в определенный период медведи с волками разбегаются.

    У Виталия Бианки есть хороший рассказ "Хозяин леса или Страшная ночь". Рекомендую.

  • DrDimon

    DrDimon
    4 часа назад

    Мелисса

    А до этого разрешения в целях самообороны только драпать было можно?



    Может и можно. Но бессмысленно.

  • Мелисса

    Мелисса
    4 часа назад

    DrDimon
    Мелисса

    А до этого разрешения в целях самообороны только драпать было можно?



    Может и можно. Но бессмысленно.


    Так и я о том же.

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Щас медвежьи лапы распечатывать начнут на таможне.

    Я говорю к делу самооборону всегда на местах пропишут для лап

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