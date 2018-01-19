Медведей и волков разрешат отстреливать в целях самообороны

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В России разрешат отстреливать волков и медведей для экстренной защиты людей. Минприроды предлагает ввести в закон «Об охоте» понятие вынужденного отстрела.

По действующему законодательству, застрелить животных можно, только имея разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Но экстренно его получить невозможно.

Как рассказал начальник отдела амурского охотуправления Сергей Глущенко, сейчас, если животное представляет реальную опасность, человек может принять меры по отстрелу, но необходимо, чтобы были свидетели.

«Другой вариант – если животное представляет опасность периодическими своими появлениями, – пояснил Сергей Глущенко. – Тогда об этом сообщают нам, и мы принимаем решение, на основании которого потом выдаются разрешения. У нас в области численность медведей и волков достаточно высока, они нередко представляют реальную опасность, так что мы относимся к этому с пониманием».

По каждому такому вынужденному отстрелу в охотуправлении проводится расследование, в каких условиях оно было совершено, насколько целесообразно. Между тем случаи прихода медведей в населённые пункты в Амурской области – не редкость, есть и случаи нападения волков на домашних животных, сообщает информационная служба радио «Эха Москвы в Благовещенске».