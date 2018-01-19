Сделать флюорографию теперь можно в благовещенских поликлиниках

Сделать снимок лёгких на флюоростанции Благовещенска теперь можно только за деньги. Стоит это 150 рублей. Платить придётся всем, кроме школьников и студентов. Остальные могут пройти обследование в поликлиниках. Большинство из них оснащены необходимым оборудованием.

Сделать флюорографию в поликлинике по месту жительства можно бесплатно, без предварительной записи в регистратуре и без направления врача. Например, в поликлинике № 1 в день флюорографию делают до 150 человек по живой очереди. Для этого необходимо иметь паспорт и полис.

Жителям других регионов или районов Приамурья, чтобы сделать флюорографию, необходимо написать заявление на прикрепление к городской поликлинике. То же придется сделать и тем, в чьей поликлинике по месту жительства нет необходимого оборудования.

«Если пациент затрудняется, к какой поликлинике он относится, то надо позвонить в регистратуру любого лечебного учреждения из четырех, и наши регистраторы подскажут, к какой поликлинике вы относитесь в соответствии с адресом проживания», – рассказала главный врач поликлиники № 1 Благовещенска Наталья Сапко.