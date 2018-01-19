Фестиваль «КинАмур» в Благовещенске состоится 27 января

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На суд жюри представлено около 10 работ – из Благовещенска и Белогорска, также участвовать в фестивале пригласили режиссеров-любителей из Владивостока. Номинаций будет несколько, в их числе – лучший короткометражный и документальный фильм, лучшая женская и мужская роль, лучшая режиссура, дебют года, специальный приз – «Симпатия жюри».

В этом году вдохновители фестиваля придумали новую номинацию – лучший из лучших. В ней будут участвовать все фильмы, которые в минувшие годы становились победителями в своих номинациях, но при этом не получали гран-при.

В жюри фестиваля входят поэт и публицист Нина Дьякова, амурский режиссер-любитель Сергей Храмых и другие. Кстати, именно Сергей Храмых в свое время стал открытием фестиваля. Его фильм «Здравствуй, малыш» получил гран-при, а в декабре, в рамках всероссийского показа ко Дню Героев Отечества, короткометражную ленту амурского кинорежиссера показали в ста городах страны.