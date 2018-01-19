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19 января 2018, 18:58 0

Браконьеры застрелили косулю в Магдагачинском районе

Браконьеры застрелили косулю в Магдагачинском районе
Фото: ComGun.Ru

Трое жителей Магдагачинского района из машины застрелили косулю. Затем пытались удрать в тайгу от охотинспекторов. Сезон охоты на косулю закончился 31 декабря.

Автомобиль ЗИЛ, в кузове которого стоял мужчина с лампой-фарой, инспекторы областного управления по охране животного мира заметили в ночь с 14 на 15 января. В ответ на законное требование остановиться браконьеры резко прибавили скорость и попытались скрыться в тайге. Завязалось продолжительное преследование по ночному лесу.

После того как машину удалось остановить, инспекторы обнаружили в ней охотничий карабин, тушу застреленной косули и уже разбитое световое устройство – лампу-фару.

«В машине находились три человека – все местные жители. Документов, разрешающих охоту, у них не было и быть не могло – сезон на косулю закончился две недели назад. Кроме того, запрещены и охота с транспортных средств, и применение световых устройств. На место была вызвана следственная группа, в настоящее время составленные материалы переданы в органы дознания для дальнейшего разбирательства», – прокомментировал начальник отдела амурского управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.

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#животные #природа #происшествия

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