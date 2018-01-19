В Благовещенске парень в футболке волонтера атаковал автомобиль (видео)

18 января в Благовещенске жительница города Татьяна попала в неприятную ситуацию. Когда женщина остановилась на перекрестке, по ее автомобилю ударил кулаком молодой человек в красной футболке с надписью «волонтер». Происходящее горожанка сняла на камеру мобильного телефона.

Все произошло около 17 часов вечера в районе перекрестка улиц Калинина – Пролетарской. Когда Татьяна, управляя автомобилем, остановилась на красный сигнал светофора, она увидела парня в футболке волонтера, который с ящиком для сбора средств шел между рядами машин. Горожанка решила снять его на камеру мобильника, за что молодой человек, не сказав ни слова, ударил по автомобилю, вспоминает благовещенка. Случившееся напугало детей женщины, находившихся в машине.

Татьяна рассказала ИА «Амур.инфо» предысторию: «Парой дней ранее я так же проезжала, подошли волонтеры. До этого я давала денежные средства, не спрашивая, кому и зачем, кто собирает. А тут решила узнать, есть ли у них документы и кому собирают. Мне ответили отказом, сказали, что у них ничего нет, что им не выдают ни документы на руки, ни ксерокопии. Соответственно, я никакую помощь им не оказала, уехала.

Слышала, что это мошенники, поэтому решила в следующий раз при встрече данных людей снять их на видео. И уточнить у волонтеров, есть на самом деле такие люди и собирают ли они деньги какому-то ребенку. Я достала телефон только с этой целью – потом показать волонтерам, спросить, на самом ли деле вот так на дороге собирают деньги».

После атаки ее машины Татьяна вышла из авто и поговорила с парнем. Тот пояснил, что вести видеосъемку запрещено, а случившееся объяснил тем, что «устал работать». Позже он ретировался с места происшествия.

Горожанка отметила, что обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что заявление от нее поступало. Личность молодого человека установили, он оказался несовершеннолетним. С парнем провели профилактическую беседу о недопустимости нарушений ПДД и подобного поведения.

Как сообщало информагентство, ранее в Благовещенске волонтеры уже становились фигурантами скандалов. В 2017 году в городе сняли видео, на котором видно, как волонтер в красной футболке передает деньги своим знакомым.