Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20января
Предыдущая новость Следующая новость
19 января 2018, 16:41 22

В Благовещенске парень в футболке волонтера атаковал автомобиль (видео)

В Благовещенске парень в футболке волонтера атаковал автомобиль (видео)

18 января в Благовещенске жительница города Татьяна попала в неприятную ситуацию. Когда женщина остановилась на перекрестке, по ее автомобилю ударил кулаком молодой человек в красной футболке с надписью «волонтер». Происходящее горожанка сняла на камеру мобильного телефона.

Все произошло около 17 часов вечера в районе перекрестка улиц Калинина – Пролетарской. Когда Татьяна, управляя автомобилем, остановилась на красный сигнал светофора, она увидела парня в футболке волонтера, который с ящиком для сбора средств шел между рядами машин. Горожанка решила снять его на камеру мобильника, за что молодой человек, не сказав ни слова, ударил по автомобилю, вспоминает благовещенка. Случившееся напугало детей женщины, находившихся в машине.

Татьяна рассказала ИА «Амур.инфо» предысторию: «Парой дней ранее я так же проезжала, подошли волонтеры. До этого я давала денежные средства, не спрашивая, кому и зачем, кто собирает. А тут решила узнать, есть ли у них документы и кому собирают. Мне ответили отказом, сказали, что у них ничего нет, что им не выдают ни документы на руки, ни ксерокопии. Соответственно, я никакую помощь им не оказала, уехала.

Слышала, что это мошенники, поэтому решила в следующий раз при встрече данных людей снять их на видео. И уточнить у волонтеров, есть на самом деле такие люди и собирают ли они деньги какому-то ребенку. Я достала телефон только с этой целью – потом показать волонтерам, спросить, на самом ли деле вот так на дороге собирают деньги».

После атаки ее машины Татьяна вышла из авто и поговорила с парнем. Тот пояснил, что вести видеосъемку запрещено, а случившееся объяснил тем, что «устал работать». Позже он ретировался с места происшествия.

Горожанка отметила, что обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что заявление от нее поступало. Личность молодого человека установили, он оказался несовершеннолетним. С парнем провели профилактическую беседу о недопустимости нарушений ПДД и подобного поведения.

Как сообщало информагентство, ранее в Благовещенске волонтеры уже становились фигурантами скандалов. В 2017 году в городе сняли видео, на котором видно, как волонтер в красной футболке передает деньги своим знакомым.

Просмотров всего: 3002

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    9 часов назад

    не обращаю на них внимания

  • Myxira

    Myxira
    9 часов назад

    Они постоянно на перекрестке Калинина-Пролетарская ... работают.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    9 часов назад

    Это не волонтёры - это попрашайки в Москве такие по электричкам ходят.

  • Рыба

    Рыба
    9 часов назад

    пока будите давать - будут стоять

  • medium

    medium
    8 часов назад

    Рыба

    пока будите давать - будут стоять



    золотые слова

    ++++100000

  • Nikodim

    Nikodim
    7 часов назад

    а где наше доблестное ГИБДД? если бы гоняли их за нарушение пдд с взиманием штрафов, то поуменьшилось бы попрошаек на проезжей части дороги. или ждем, пока хлопец в футболке под колеса попадет?

  • EXIT$

    EXIT$
    7 часов назад

    Если бы девушка вышла и ему всекла...я бы посмотрела как бы он искал свидетелей с видеорегистратором..Олень-добрый день!

  • EXIT$

    EXIT$
    7 часов назад

    На сайт администрации надо написать....ваще расслабились

  • Генрих VI

    Генрих VI
    7 часов назад

    Волонтёру (если он действительно волонтёр) нечего волноваться по поводу того, что кто-то снимает на телефон. Если напал, то, скорее всего, обычный побирушка.

  • Rak900

    Rak900
    7 часов назад

    разводят людей, не давайте им денег!!

  • wnw123

    wnw123
    6 часов назад

    Лохи собирают денюжку умным дяденькам

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Myxira

    Они постоянно на перекрестке Калинина-Пролетарская ... работают.



    А гайцы их в упор не видят!

    Хотя дети в красных футболках злостно нарушают ПДД!

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    6 часов назад

    Зачем нужны эти волонтеры?

  • lev4ik

    lev4ik
    5 часов назад

    Парень несовершеннолетний. Если 16 нет,то и по КоАП на 20.1 не натянешь,потому и просто беседа,наверное.Но:

    По его совам(?)-ударил по автомобилю,т.к."устал работать",т.е,для него попрошайничество-работа,к которой его кто-то привлек.

    Чистая 151 УК РФ для того,кто его туда послал. До 4 лет организатору.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    5 часов назад

    Oldlord
    Myxira

    Они постоянно на перекрестке Калинина-Пролетарская ... работают.



    А гайцы их в упор не видят!

    Хотя дети в красных футболках злостно нарушают ПДД!


    Видят.

    Я звонила в дежурную часть на предмет нарушения ПДД, когда такой товарищ чуть ли не кидался под колёса. На что услышала, что про них в ГИБДД знают и данные "волонтёры" вовсе не мешают дорожному движению, а делают доброе дело.

    Порадовалась наивности и человечности сотрудника.

    А про "добрые" помыслы этих работников за проценты многие уже догадываются.

    Интересно, когда очередной красномаечник не рассчитает ситуацию и прокатится на капоте, в дежурке мнение таким же останется?

  • anschutka

    anschutka
    5 часов назад

    Не волонтеры, а какие-то наглые попрошайки. Скоро на остановках в автобусы будут заходить и там трясти своими ящиками.

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Не плачУ ни копейки просящим и не плАчу из-за этого по ночам. хоть и уверен, что все (или почти все) собранные деньги они пускают на благотворительность. Бегающие по перекрёсткам ул.Мухина, 50 Лет, Калинина (умники-буквоеды, не считайте эти перечисленные улицы одним перекрёстком) реально подвергают свою и чужие жизни опасности - дорога не место для благотворительных акций.

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    надо разобраться властям кто это деньги собирает

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    4 часа назад

    Поле чудес в стране дураков. Благотворительные фонды деньги наличкой НЕ СОБИРАЮТ.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    3 часа назад

    Че как дети. Только по безналу надо

  • Uran239

    Uran239
    2 часа назад

    Наблюдаю 1 час назад

    Че как дети. Только по безналу надо

    А волонтёру по мордасам. Собирают сопляки себе на пивасик или что покрепче. Пора заканчивать эту вакханалию

  • sheff28

    sheff28
    21 минута назад

    Это не волонтеры это халявщики

Показать все (22) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 28

Момент ДТП, в котором в Благовещенске погиб ребенок, попал на видео
Происшествия

Браконьеры застрелили косулю в Магдагачинском районе
Происшествия 1

В Тындинском районе рядом с зимовьем нашли восемь убитых кабарог
Происшествия 7

Амурчанин перевел деньги за автомобиль мошеннику