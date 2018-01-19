Благовещенские пары смогут бесплатно обследоваться в кабинете здоровья молодой семьи

Кабинет здоровья молодой семьи открыли в Благовещенске. Теперь все молодожены смогут бесплатно узнать, готовы ли они к появлению ребенка. С мая прошлого года в благовещенском ЗАГСе выдают сертификаты на обследование репродуктивной системы. За это время из 600 пар около 400 воспользовались сертификатом.

«Молодая пара обследовалась следующим образом – будущая мама обследовалась в женской консультации, а будущий папа – в своей участковой поликлинике. Это неудобно. Появилась необходимость в этом кабинете. И сегодня они приходят вдвоем, и в одном месте с ними работает и психолог, и другие специалисты, то есть им не нужно ходить никуда», – рассказал министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.

В новом кабинете с будущими мамами и папами будут работать психолог, репродуктолог и другие специалисты. Они проведут обследование, назначат лечение в случае необходимости и подготовят к беременности.

Кабинет здоровья открыли на базе перинатального центра для того, чтобы амурчане рожали больше здоровых детей. Пока сертификаты выдают только в Благовещенске. В этом году их уже получили около 100 пар. Возможность пройти обследование появится и у жителей других районов области. Сейчас в минздраве решают, на базе каких учреждений будут работать с будущими родителями.

Всю помощь супруги получают бесплатно, в то время как на первичное обследование репродуктивной системы в платных центрах может уйти от 8 тысяч рублей.