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19 января 2018, 16:20 1

В Тындинском районе рядом с зимовьем нашли восемь убитых кабарог

В Тындинском районе рядом с зимовьем нашли восемь убитых кабарог
Фото: амурское управление по охране животного мира

Рядом с зимовьем в районе поселка Юктали Тындинского района инспекторы по охране животного мира обнаружили туши и головы восьми самок кабарги. В самом домике лежали незаконные орудия лова – 10 браконьерских петель. Подозрение пало на охотника-договорника.

«Этот участок угодий закреплен за охотником, он за него отвечал. Посторонних людей здесь нет. Поэтому сказать, что это не его добыча, охотник не сможет – такое объяснение не пройдет. Возможно, у него есть разрешения на часть или даже всех добытых копытных, мы пока документов не видели. Однако охотнику в любом случае придется ответить за применение при охоте браконьерских орудий лова – петли запрещены природоохранным законодательством. Или пояснить, как он добыл восемь кабарог без единого выстрела», – пояснил начальник отдела амурского управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.

В том случае, если у охотника не найдется разрешающих документов, помимо штрафа и других возможных санкций, ему придется выплатить крупную сумму за ущерб, причиненный природе Приамурья. Одна самка кабарги оценивается в 75 тысяч рублей, восемь – обойдутся браконьеру в 600 тысяч рублей.

Просмотров всего: 963

#животные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    9 часов назад

    Заголовок - бомба)))).

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