Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20января
Предыдущая новость Следующая новость
19 января 2018, 16:13 4

Свободненских железнодорожников обязали окунуться в прорубь

Свободненских железнодорожников обязали окунуться в прорубь
Фото: www.lelchitsy.by

Амурчане пересылают друг другу по WhatsApp распоряжение, в котором указано, что свободненских железнодорожников обязали нырнуть в крещенскую купель. Документ гласит, что для укрепления корпоративного духа в коллективе, физического здоровья и иммунитета всем сотрудникам свободненского отдела инфраструктуры необходимо нырнуть в прорубь.

При себе нужно иметь купальник, теплый халат, полотенце, сланцы и термос с горячим чаем. «Ознакомить лично под роспись всех работников Свободненского отдела инфраструктуры», – говорится в документе.

Между тем в службе корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги пояснили, что документ шуточный и не имеет юридической силы. К тому же в рабочее время сотрудники не смогут окунуться в прорубь, а принуждать к этому людей с разными возможностями здоровья нельзя. В компании добавили, что попробуют выяснить, кто напечатал такое распоряжение.

Просмотров всего: 1512

#праздники #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Ксенька

    Ксенька
    8 часов назад

    Шутники млин........

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Отмазка детская ...

  • akar

    akar
    5 часов назад

    Текст на фотографии документа наклонён вправо, а логотип РЖД подозрительно ровно. Фотошоп?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Иностранные курсанты ДВОКУ присоединились к крещенской традиции в Благовещенске
Власть 6

Готов еще раз: Александр Козлов окунулся в прорубь (видео)
Общество 14

Благовещенцы окунали в крещенскую прорубь детей и даже собак (фото)
Общество 12

Амурчан приглашают посмотреть на третий пуск с Восточного: список площадок