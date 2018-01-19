Свободненских железнодорожников обязали окунуться в прорубь

Фото: www.lelchitsy.by

Амурчане пересылают друг другу по WhatsApp распоряжение, в котором указано, что свободненских железнодорожников обязали нырнуть в крещенскую купель. Документ гласит, что для укрепления корпоративного духа в коллективе, физического здоровья и иммунитета всем сотрудникам свободненского отдела инфраструктуры необходимо нырнуть в прорубь.

При себе нужно иметь купальник, теплый халат, полотенце, сланцы и термос с горячим чаем. «Ознакомить лично под роспись всех работников Свободненского отдела инфраструктуры», – говорится в документе.

Между тем в службе корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги пояснили, что документ шуточный и не имеет юридической силы. К тому же в рабочее время сотрудники не смогут окунуться в прорубь, а принуждать к этому людей с разными возможностями здоровья нельзя. В компании добавили, что попробуют выяснить, кто напечатал такое распоряжение.