На следующей неделе температура в Приамурье опустится до минус 47 градусов

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В ближайшие выходные и почти всю следующую неделю в Приамурье придет значительное похолодание. Ночные температуры на юге области опустятся до минус 42 градусов, а на севере – минус 42–47 градусов.

В субботу, 20 января, погода начнет портиться. В южных и центральных районах ночью температура будет минус 23-28, местами – минус 29-34 градуса. Днем – 16-21 и даже до 25 градусов ниже нуля. На севере Приамурья ночью ожидается минус 35-40 градусов, днем – до минус 35-ти. В этот день по всей области будет переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный снег. Ветер северный, северо-западный будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 11-16-ти.

Особенно холодно будет 21-25 января. На юге и в центре области днем температура составит минус 25-30 градусов, а ночью столбик термометра опустится до минус 42. В северных районах температура ночью достигнет 42-47 градусов ниже нуля, днем – 30-35 градусов, местами при прояснении –24-29.

В эти дни ожидается небольшая облачность, 21 января небольшой снег возможен на востоке области, 21–23 января – на севере.

В следующую пятницу, 26 января, на юге Приамурья будет уже минус 21–26 градусов днем и 30–35 – ночью. В северных районах днем ожидается 23–28 градусов ниже нуля, ночью – минус 33-38, местами до минус 43, сообщает Амурский гидрометцентр.