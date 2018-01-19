Амурчанин перевел деньги за автомобиль мошеннику

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Амурчанин 1986 года рождения написал заявление в благовещенскую полицию по факту мошенничества. Мужчина лишился крупной суммы денег. Он перевел 350 тысяч рублей в качестве оплаты автомобиля, после чего продавец машины перестал выходить на связь.

Информацию о продаже амурчанин увидел на сайте объявлений. Он позвонил по указанному номеру телефона, где подтвердили продажу транспортного средства. Деньги покупатель перевел на банковский счет. Но свой автомобиль так и не увидел. Продавец подтвердил получение 350 тысяч рублей и выключил мобильный телефон.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению, сообщает амурское управление МВД.