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19 января 2018, 15:37 7

Амурчанин перевел деньги за автомобиль мошеннику

Амурчанин перевел деньги за автомобиль мошеннику
Фото: Sbankami.com

Амурчанин 1986 года рождения написал заявление в благовещенскую полицию по факту мошенничества. Мужчина лишился крупной суммы денег. Он перевел 350 тысяч рублей в качестве оплаты автомобиля, после чего продавец машины перестал выходить на связь.

Информацию о продаже амурчанин увидел на сайте объявлений. Он позвонил по указанному номеру телефона, где подтвердили продажу транспортного средства. Деньги покупатель перевел на банковский счет. Но свой автомобиль так и не увидел. Продавец подтвердил получение 350 тысяч рублей и выключил мобильный телефон.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению, сообщает амурское управление МВД.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Alex2304

    Alex2304
    10 часов назад

    .ох это судьба

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    10 часов назад

    Точно, ещё и машина была наверное Крузак 200 года 2015 го. 350 штук норм цена.

  • Иван Угрюмый

    Иван Угрюмый
    9 часов назад

    а если переведутся лохи, дела ваши будут ой, как плохи...

  • Ксенька

    Ксенька
    9 часов назад

    если б не была лоха, то и жизнь была б плоха!!! Господи, сколько уже твердят народу про лохотроны. Нет, надо все равно пойматься. Ну вот как не увидав, не потрогав товар перевести деньги!? Сам виноват.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    8 часов назад

    Как говорится, лох не мамонт. Даже Дром уже черным по белому пишет: "Лошары, не переводите деньги непонятно кому, вас обманут".

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    30 лет а ума так и не набрался. возможно и брешет. кто покупает авто не посмотрев его.

  • sheff28

    sheff28
    1 час назад

    Сам виноват лох это судьба

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