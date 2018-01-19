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19 января 2018, 14:53 3

Благовещенцы пожаловались, что во дворе из-за автолюбителя чуть не взорвался газ

Благовещенцы пожаловались, что во дворе из-за автолюбителя чуть не взорвался газ

Жители дома № 47 по улице Станционной в Благовещенске просят горожан помочь в розыске водителя-нарушителя. Он спровоцировал во дворе дома ДТП, которое едва не привело к взрыву газа. Также пострадали две припаркованные машины. Автолюбитель скрылся с места аварии.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» жительница дома Татьяна, утром 18 января она вышла во двор и обнаружила последствия ДТП, которое устроил неизвестный водитель. Он снес ограждение газгольдера, едва не задев его, также пострадали два легковых автомобиля, принадлежащие Татьяне и ее соседу.

Как полагают жильцы, авария произошла поздно ночью или рано утром. «Мы подозреваем, что это работник РЖД, потому что двор у нас не проездной, а выход идет на железнодорожные пути. Скорее всего, это какие-то путейцы», – отмечает Татьяна.

Она говорит, что жильцы были в шоке от того, что чуть не взлетели на воздух. ДТП произошло, отмечает горожанка, на фоне неблагоприятных дорожных условий – выпал снег, было скользко.

«Он должен нам восстановить забор и машины. Этого человека нужно наказать, он реально чуть весь дом не убил», – считает Татьяна.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили, что сообщение о происшествии поступало. В настоящее время идут розыскные мероприятия, устанавливаются личность водителя и марка автомобиля.

Предположительно, автолюбитель передвигался на Toyota Vista или Toyota Camry, отмечают в ГИБДД. По словам Татьяны, машина была серого цвета.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 59-46-86 (группа розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский»), 42-52-62 (дежурная часть) или 8-963-803-99-06 (Татьяна).

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    8 часов назад

    Опасно, конечно... Но комментарии жительницы напоминают видео "МЕНЯ КАМАЗ ЗАДАВИЛ. НАСМЕРТЬ!!!!"

  • ay

    ay
    8 часов назад

    Чего бы газгольдер взорвался? Чё бы весь дом убило? Кина обсмотрелись голливудского? Истерящие фантазёры хоть глубину залегания самого гольдера знают?

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