Благовещенцы пожаловались, что во дворе из-за автолюбителя чуть не взорвался газ

Жители дома № 47 по улице Станционной в Благовещенске просят горожан помочь в розыске водителя-нарушителя. Он спровоцировал во дворе дома ДТП, которое едва не привело к взрыву газа. Также пострадали две припаркованные машины. Автолюбитель скрылся с места аварии.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» жительница дома Татьяна, утром 18 января она вышла во двор и обнаружила последствия ДТП, которое устроил неизвестный водитель. Он снес ограждение газгольдера, едва не задев его, также пострадали два легковых автомобиля, принадлежащие Татьяне и ее соседу.

Как полагают жильцы, авария произошла поздно ночью или рано утром. «Мы подозреваем, что это работник РЖД, потому что двор у нас не проездной, а выход идет на железнодорожные пути. Скорее всего, это какие-то путейцы», – отмечает Татьяна.

Она говорит, что жильцы были в шоке от того, что чуть не взлетели на воздух. ДТП произошло, отмечает горожанка, на фоне неблагоприятных дорожных условий – выпал снег, было скользко.

«Он должен нам восстановить забор и машины. Этого человека нужно наказать, он реально чуть весь дом не убил», – считает Татьяна.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили, что сообщение о происшествии поступало. В настоящее время идут розыскные мероприятия, устанавливаются личность водителя и марка автомобиля.

Предположительно, автолюбитель передвигался на Toyota Vista или Toyota Camry, отмечают в ГИБДД. По словам Татьяны, машина была серого цвета.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 59-46-86 (группа розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский»), 42-52-62 (дежурная часть) или 8-963-803-99-06 (Татьяна).