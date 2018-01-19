Жилищные условия в 2017 году улучшили более 20 тысяч амурских семей

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На совещании под руководством губернатора Амурской области Александра Козлова обсудили деятельность министерства транспорта и строительства региона в 2017 году, а также планы работы на 2018-й. В частности, было озвучено, что в 2017 году в Приамурье свои жилищные условия улучшила 22 801 семья.

В частности, в прошлом году была переселено 120 семей в зоне БАМа по программе «Жилище» при плане в 71 семью. Увеличить показатель удалось за счет снижения стоимости жилья на первичном и вторичном рынках в Тындинском и Зейском районах. В 2018 году планируется переселить еще 65 семей в зоне БАМа, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«В приоритетном порядке новое жилье получат амурчане, имеющие статус строителей БАМа», – сказала специалист министерства транспорта и строительства Амурской области Алла Косицына.

Внимание было уделено и восьми домам в микрорайоне Таежный, где возникли проблемы. На сегодня ведутся разбирательства с подрядчиками по устранению выявленных недочетов строительства.

Еще один большой блок работы – участие министерства в реализации программы развития здравоохранения. Как доложил начальник отдела инвестиций министерства Александр Белов, в течениеи 2017 года велась работа по разработке проектно-строительной документации для строительства ФАПа в селе Игнашино Сковородинского района, участковой больницы в селе Стойба Селемджинского района, строительства роддомов в городах Свободный, Благовещенск, а также реконструкции нежилого здания под женскую консультацию в Свободном. По ряду объектов уже получены экспертные заключения, часть документов будет получена в марте 2018 года.

«Необходимо ускориться в получении положительных заключений экспертизы, мобилизуйте имеющиеся ресурсы и пустите объекты в стройку. Учреждения социальные, поэтому проекты требуют скорейшей реализации», – сказал губернатор области Александр Козлов.

В целом в 2018 году большое внимание будет уделено строительству в городе Свободном. Глава региона поручил ГКУ «Строитель» организовать на территории Свободного филиал управления капитального строительства.

«В Свободном идет реализация комплексного плана социально-экономического развития, планируется строительство крупных социальных объектов, эта ситуация должна находиться на постоянном контроле. За строительством зданий должны быть закреплены ответственные лица, чтобы они вели объекты от начала и до конца», – подчеркнул глава региона.

Создание свободненского филиала ГКУ «Строитель» намечено на март 2018 года.

Министерство отчиталось и об упрощении процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в сфере строительства.

Так, среднее время получения разрешения на строительство в 2017 году сократилось на 13 дней. Уменьшилось и среднее количество процедур для получения разрешения на строительство. Если в 2016 году граждане должны были совершить 14 процедур, то в 2017-м – всего 9.

Обсудили на совещании и проблемные компании, которые нарушили сроки строительства или ввода объектов долевого строительства – таких в области 8. При активной работе правительства региона в Амурской области в прошлом году удалось сдать 339 квартир.

Задача на 2018 год – достроить еще 5 многоквартирных домов на 144 квартиры. Дольщикам тех домов, которые достроить невозможно, правительство области уже начало оказывать меры господдержки. В конце 2017 года деньги получили 17 дольщиков, выплаты для еще 103 человек начнутся в ближайшее время.