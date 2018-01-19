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19 января 2018, 14:14 11

Родственники погибших в ДТП амурчан считают, что виновницу аварии суд недостаточно наказал

Родственники погибших в ДТП амурчан считают, что виновницу аварии суд недостаточно наказал

В 2013 году в Приамурье джип вылетел на встречную полосу и протаранил «витц». На месте погибли три человека: 19-летняя девушка и молодые супруги, у которых остался маленький ребенок. В программе «Простые вопросы» родственники погибших обсуждают итоги суда над виновной, которую осудили на пять лет колонии-поселения, но уже через 2,5 года женщина вышла на свободу.

В этой аварии у Юрия Ивановича Печевистого погибли дочь, племянница и зять. Вместе с ним в студию пришла его младшая дочь Алена.

«Они ехали из Магдагачи в Благовещенск, – рассказал Юрий Печевистый. – Дочери Кате надо было сдавать экзамены, племянница с мужем торопились к ребенку, который был с бабушкой. Мы выехали где-то через часа полтора за ними – и увидели сгоревшую машину, а в ней люди».

«Изначально мы проехали мимо, потому что не сразу сообразишь, что это с ними произошло, – добавила Алена. – Потом по дороге начали им звонить, но не дозвонились ни до кого из них. И вернулись».

«Там просто пыль была уже, кости и пыль, всё, больше ничего», – добавляет Юрий Печевистый.

Позже семья узнала: водитель джипа выехала на встречную полосу и притерла их к бордюру. Машину протащило около 20 метров вдоль леерного ограждения. На спидометре джипа была зафиксирована скорость 115 километров в час.

«Но по суду прошла версия, что она ехала не 115, а 90 километров в час всего-навсего. Суд не признал фотографию», – пояснил Юрий Иванович. – Также приняли версию женщины, управлявшей джипом, что она обгоняла фуру. Хотя были свидетели, которые говорили, что фуры никакой не было в течение двух часов в этом месте… У нас есть свидетели, которые видели, как она по этой дороге соревновалась с каким-то джипом черным».

Суд назначил виновнице аварии пять лет в колонии-поселении, женщина отсидела 2,5 года и вышла на свободу. По слова родственников погибших, суд вынес приговор 17 сентября 2014 года, а в колонии женщина появилась только 27 февраля 2015-го. Они написали жалобу в районный суд, поскольку считают наказание недостаточным.

Также по решению суда четверым, признанным потерпевшими, виновница аварии должна была выплатить по 700 тысяч рублей каждому. Но официально осужденная является разведенной женщиной, не имеющей работы. Родственники погибшей рассказали, что у нее с мужем в Благовещенске есть бизнес и она оформила развод сразу после аварии.

Полностью интервью можно прочитать в разделе «Простые вопросы».

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#ДТП #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • medium

    medium
    11 часов назад

    в такие моменты больше всего поражает подлость и низость людей ,совершивших поступки, повлекшие смерть невиновных людей. Это насколько нужно быть черствым, бесчеловечным, чтобы убив людей еще и делать вид, при очевидной вине, что не виноват. Это прям как в случае с трагедией на ОКЦ, прям противно, как адвокат пытается защищать убийцу....

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    11 часов назад

    Почитаешь такие заметки о правосудии и начинаешь подумывать, что законы кровной мести не такая уж и дикость.

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    11 часов назад

    Она думает, что можно откупиться и имущество переписать, а вот на страшном суде вряд ли это проканает

  • Грешный

    Грешный
    10 часов назад

    я думаю у неё ещё будет самый главный суд позже.

  • честный

    честный
    10 часов назад

    всё таки поршивые людишки встречаются не так уж редко

  • Shift

    Shift
    10 часов назад

    Грешный

    я думаю у неё ещё будет самый главный суд позже.



    напугал ежа голой попой..

  • Грешный

    Грешный
    10 часов назад

    я думаю у неё ещё будет самый главный суд позже.

  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    10 часов назад

    в Саудовской Аравии за такое положена смертная казнь! я не призываю к ней у нас, но по крайней мере наказания должны быть более жесткими, чем колонии поселения! и если не может отдать деньги, назначенные судом, являясь безработной, то пусть на общественных работах за копейки работают на этот долг, тогда сразу и средства найдутся, и работа!

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    10 часов назад

    Думаю на трассе Ее так же кто то и догонит, и свершится правосудие. Очень жаль что Все решают деньги.

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    9 часов назад

    Для собственного успокоения - только самосуд. Сжечь эту безмозглую суку живьем с ее корытом для гонок было бы справедливо, да сидеть за нее придется не 2,5 года и не на поселении. А на ТВ сопли жевать смысла нет.

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    46врмрп8ш

    Для собственного успокоения - только самосуд. Сжечь эту безмозглую суку живьем с ее корытом для гонок было бы справедливо, да сидеть за нее придется не 2,5 года и не на поселении. А на ТВ сопли жевать смысла нет.



    А ты КАМАЗом её раскатай по неосторожности. )

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