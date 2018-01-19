Родственники погибших в ДТП амурчан считают, что виновницу аварии суд недостаточно наказал

В этой аварии у Юрия Ивановича Печевистого погибли дочь, племянница и зять. Вместе с ним в студию пришла его младшая дочь Алена.

«Они ехали из Магдагачи в Благовещенск, – рассказал Юрий Печевистый. – Дочери Кате надо было сдавать экзамены, племянница с мужем торопились к ребенку, который был с бабушкой. Мы выехали где-то через часа полтора за ними – и увидели сгоревшую машину, а в ней люди».

«Изначально мы проехали мимо, потому что не сразу сообразишь, что это с ними произошло, – добавила Алена. – Потом по дороге начали им звонить, но не дозвонились ни до кого из них. И вернулись».

«Там просто пыль была уже, кости и пыль, всё, больше ничего», – добавляет Юрий Печевистый.

Позже семья узнала: водитель джипа выехала на встречную полосу и притерла их к бордюру. Машину протащило около 20 метров вдоль леерного ограждения. На спидометре джипа была зафиксирована скорость 115 километров в час.

«Но по суду прошла версия, что она ехала не 115, а 90 километров в час всего-навсего. Суд не признал фотографию», – пояснил Юрий Иванович. – Также приняли версию женщины, управлявшей джипом, что она обгоняла фуру. Хотя были свидетели, которые говорили, что фуры никакой не было в течение двух часов в этом месте… У нас есть свидетели, которые видели, как она по этой дороге соревновалась с каким-то джипом черным».

Суд назначил виновнице аварии пять лет в колонии-поселении, женщина отсидела 2,5 года и вышла на свободу. По слова родственников погибших, суд вынес приговор 17 сентября 2014 года, а в колонии женщина появилась только 27 февраля 2015-го. Они написали жалобу в районный суд, поскольку считают наказание недостаточным.

Также по решению суда четверым, признанным потерпевшими, виновница аварии должна была выплатить по 700 тысяч рублей каждому. Но официально осужденная является разведенной женщиной, не имеющей работы. Родственники погибшей рассказали, что у нее с мужем в Благовещенске есть бизнес и она оформила развод сразу после аварии.

Полностью интервью можно прочитать в разделе «Простые вопросы».