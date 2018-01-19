Спортивная гимнастика, ралли, лекция об искусстве: выходные в Благовещенске

Фото: sonoteka.spb.ru

В эти выходные в Благовещенске будет проходить всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра города. В селе Верхнеблаговещенское состоится второй этап чемпионата города по любительскому ралли. А в ГДК состоится премьера спектакля «21 счастливый день».

Суббота, 20 января

Дом ремесел приглашает на три мастер-класса. В 10:15 начнется мастер-класс по народной кукле, в 10:30 – в технике бисероплетение, в 11:00 – по керамике. Необходима предварительная запись.

На озере Монументское в селе Верхнеблаговещенское состоится второй этап чемпионата города по любительскому ралли. Соревнования проводятся по классам, в них примут участие сильнейшие команды из Благовещенска, Белогорска и Свободного – всего более 50 экипажей. Торжественное открытие соревнований состоится в 11:00.

Театр кукол 20 января покажет детскую оперу по сказкам Самуила Маршака «Сказки феи». Начало в 11:00.

20 января в 14:00 в культурном центре «Подвал-04» пройдёт лекция «Искусство кричать», посвященная экспрессионизму. Это одно из направлений в искусстве ХХ века, представители которого не столько воспроизводят действительность, сколько выражают свое эмоциональное состояние. Лекцию прочтёт художник и куратор Михаил Шмаков.

Воскресенье, 21 января

В 11:00 юные благовещенцы смогут посмотреть сказку «Теремок» в Амурском театре кукол.

В этот день состоится премьера спектакля образцовой театральной студии «Этюд» под названием «21 счастливый день». Начало в 15:00 в ГДК.

Суббота и воскресенье, 20 и 21 января

Оба выходных дня в Благовещенске будет проходить Всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра города. Турнир начался 18 января и продлится 4 дня. В нем принимают участие более 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на Амуре, Биробиджана, Якутии, Читы, Зеи, Райчихинска, Белогорска, Благовещенска и Республики Монголия. Возраст спортсменов от 10 до 24 лет. Соревнования пройдут в Амурской областной спортивной школе по адресу: улица Ленина, 46.

20 января в 10:00 пройдут финальные соревнования в отдельных видах многоборья (юноши, девушки). 21 января в 10:00 начнутся финальные соревнования в отдельных видах многоборья (юноши, девушки), а в 13:00 состоится награждение и парад закрытия.

В областной библиотеке оба дня можно будет посмотреть выставку, посвященную композитору, первому руководителю Амурского народного хора, заслуженному работнику культуры России Евгению Николаевичу Лыткину. Вход свободный. Работать выставка будет до 1 февраля.

Дом ремёсел подготовил для горожан и гостей амурской столицы необычную выставку художественного и декоративно-прикладного творчества «Противоречия». Всего в экспозиции представлено более 100 работ от мастеров Благовещенска и Амурской области. Выставка будет работать по 4 февраля.