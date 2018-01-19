В Благовещенске частично перекрыли улицу для ликвидации порыва на водоводе

Фото: ngzt.ru

С 19 по 20 января в Благовещенске частично перекрыта улица Мухина. Место, где ограничен проезд транспорта, располагается в районе дома № 137, между улицами Заводской и Рабочей. Причина – устранение порыва на водоводе.

Городские власти призывают водителей выбирать для движения альтернативные маршруты, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. В пресс-службе АКС ИА «Амур.инфо» уточнили, что под отключение водоснабжения из-за порыва попали несколько ближайших строений, где располагаются юридические лица. В жилых домах отключения не было. Восстановить водоснабжение специалисты планируют до конца текущего дня.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев