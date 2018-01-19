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Немного снега и ветра: прогноз погоды в Приамурье на 20 января

Немного снега и ветра: прогноз погоды в Приамурье на 20 января
Фото: Notagram.ru

В Амурской области 20 января установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный снег. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 11-16 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 35…40 градусов, местами – минус 25…30 градусов. По югу ночью термометры покажут 23…28 градусов мороза, местами – минус 29…34. Днем в северных районах будет 23…28 градусов ниже нуля, местами – минус 30…35. По югу в дневные часы термометры покажут 16…21 градус ниже нуля, местами – около минус 25.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, ночью пройдет слабый снег, днем будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днем – до 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит 24…26 градусов мороза, днем – минус 15…17, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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