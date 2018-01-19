Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: «Я алкоголик»

В дневной эфир «Эха Москвы в Благовещенске» 19 января выйдет программа «Кабинет психолога». «Я алкоголик» – так звучит тема, которую ведущая Екатерина Кузьмина обсудит с гостем – клиническим психологом Амурского областного наркологического диспансера Алексеем Морозовым.

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Алексей Воскобойников.

В вечернем эфире Алексей Воскобойников останется в студии и проведет программу «Без ансамбля».

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.