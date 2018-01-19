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19января
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сегодня, 11:15 2

Погибший в аварии четырехлетний мальчик был пристегнут ремнем безопасности

Погибший в аварии четырехлетний мальчик был пристегнут ремнем безопасности

Как стало известно ИА «Амур.инфо», четырехлетний мальчик, погибший в аварии в Благовещенске 18 января, не находился в автокресле. Он был пристегнут обычным ремнем безопасности с адаптером ФЭСТ, который рекомендован для детей с ростом не менее 100–110 сантиметров.

Как сообщили в ГИБДД Благовещенска, в 2017 году в Правила дорожного движения были приняты поправки, которые коснулись и детей. Согласно им, детей до семи лет необходимо перевозить в специальных удерживающих системах. Это, прежде всего, автокресла и автолюльки. Важно, что эти системы должны соответствовать весу и росту ребенка. Иначе говоря, если маленького ребенка будут перевозить в большом автокресле, – это также будет нарушением.

С 7 до 11 лет родители вправе перевозить ребенка и в автокреслах, и с использованием обычных ремней безопасности. На переднем сидении детей до 12 лет необходимо перевозить с помощью удерживающей системы.

«ГИБДД Благовещенска и Благовещенского района регулярно проводит проверки соблюдения этих правил, – рассказал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России "Благовещенский" капитан полиции Алексей Богданов. – Массовые проверки проводятся не реже раза в полтора месяца. Основная часть родителей понимает необходимость безопасной перевозки детей. Выявляются единичные нарушения».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ДТП произошло в четверг вечером, 18 января, на пересечении улиц Театральной и Зейской. Столкнулись два автомобиля, в одном из которых находился четырехлетний мальчик. Ребенок погиб до приезда медиков. У мальчика диагностировали перелом шейных позвонков.

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#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • BS28RUS

    BS28RUS
    39 минут назад

    «ФЭСТ» не относится к детским удерживающим системам в соответствии с Правилами ЕЭК ООН 44-04, так как система — совокупность элементов». Следовательно, использование этого изделия в тех случаях, где Правила безальтернативно требуют ДУУ, с 12 июля 2017 года недопустимо и карается штрафом в 3000 руб.

    Покупайте кресла. Не экономьте на здоровье и жизни детей.

  • hghhgh

    hghhgh
    35 минут назад

    так в итоге кто виновник аварии, белый авто?

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