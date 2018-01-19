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На ночные купания в Благовещенске решилась в основном молодежь (фото)

На ночные купания в Благовещенске решилась в основном молодежь (фото)

В Благовещенске в ночь на 19 января на реке Зее прошли крещенские купания. Около 700 человек пришли в район Амурской, 1, чтобы окунуться в прорубь. В основном это была молодежь, людей старшего возраста оказалось немного.

«Я первый раз окунаюсь. К купанию никак не готовилась, просто захотела окунуться и приехала. Не закалялась. Просто испытать себя на прочность хотелось. Приключения искала», – сказала девушка.

«Мы побоялись окунаться, поэтому пришли посмотреть и подготовиться в следующий раз. Будем закаляться и психологически будем готовиться. Смотрим сейчас, женщины так бойко заходят, а потом кричат так громко. И мужчины, смотрю, так активно прыгают. Тоже захотели попробовать», – поделились молодые люди.

Купаться люди начали в 12 часов дня 18 января и продолжат 19 января. Но наибольшее количество людей на проруби было в полночь. После 4 часов утра купели начали закрывать из-за наплыва нетрезвых горожан.

«Инспекторы ГИМС, спасатели ПСО, медики и полиция дежурят двое суток – 18 и 19 января. Основное внимание обращаем на людей, которые в первый раз купаются, чтобы им не стало плохо. И если человек в алкогольном опьянении, то его не пускаем. В том году был случай: поздно ночью пришлось прорубь заколачивать гвоздями, были выпившие настойчивые молодые люди», – сказал государственный инспектор центра ГИМС МЧС России по Амурской области Артем Козлов.

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#жизнь #праздники

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