Переправу Свободный – Введеново временно закрыли после происшествия с легковушкой

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На месте установили запрещающие знаки, грунтом перекрыли съезды, сообщает пресс-служба администрации Свободного. Движение транспорта через Зею из Свободного в село Введеново запрещено.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» уточнили, что переправа будет закрыта до стабилизации обстановки на реке. Решение о том, когда она откроется, будет принимать комиссия.