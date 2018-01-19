Переправу Свободный – Введеново временно закрыли после происшествия с легковушкой
С 18 января приостановлена работа ледовой переправы Свободный – Введеново на реке Зее. Причина – образование наледи. В ней застрял легковой автомобиль, который пришлось вызволять пожарным и спасателям.
На месте установили запрещающие знаки, грунтом перекрыли съезды, сообщает пресс-служба администрации Свободного. Движение транспорта через Зею из Свободного в село Введеново запрещено.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» уточнили, что переправа будет закрыта до стабилизации обстановки на реке. Решение о том, когда она откроется, будет принимать комиссия.
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