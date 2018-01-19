После смерти ребенка в ДТП в Благовещенске возбудили уголовное дело
Следователи амурского управления МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщало Амур.инфо, 18 января в Благовещенске произошло ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребенок. Женщина 1955 года рождения получила травмы.
Авария случилась около 18 часов на пересечении улиц Театральной и Зейской. Там столкнулись «тойота чайзер» и «ниссан ноут». По имеющейся информации, водители обоих автомобилей были трезвы.
Как сообщили в скорой помощи, ребенок погиб до приезда медиков. У мальчика диагностировали перелом шейных позвонков.
Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП. Горожан, ставших свидетелями случившейся аварии, а также водителей, чьи видеорегистраторы запечатлели момент ДТП, просят позвонить по телефонам: 8 (4162) 59-42-45, 59-44-56, 59-40-24, 59-40-59.
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