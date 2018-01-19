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19января
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После смерти ребенка в ДТП в Благовещенске возбудили уголовное дело

После смерти ребенка в ДТП в Благовещенске возбудили уголовное дело

Следователи амурского управления МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщало Амур.инфо, 18 января в Благовещенске произошло ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребенок. Женщина 1955 года рождения получила травмы.

Авария случилась около 18 часов на пересечении улиц Театральной и Зейской. Там столкнулись «тойота чайзер» и «ниссан ноут». По имеющейся информации, водители обоих автомобилей были трезвы.

Как сообщили в скорой помощи, ребенок погиб до приезда медиков. У мальчика диагностировали перелом шейных позвонков.

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП. Горожан, ставших свидетелями случившейся аварии, а также водителей, чьи видеорегистраторы запечатлели момент ДТП, просят позвонить по телефонам: 8 (4162) 59-42-45, 59-44-56, 59-40-24, 59-40-59.

Просмотров всего: 3884

#дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    3 часа назад

    вот вам и зафиксировали ребёнка в автокресле...так может упал бы на сидение и всё..ужас.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП. Горожан, ставших свидетелями случившейся аварии, а также водителей, чьи видеорегистраторы запечатлели момент ДТП, просят позвонить



    Давно пора оборудовать все перекрёстки города камерами!

    Век нанотехнологий, а живём, как в каменном веке.

  • тт

    тт
    3 часа назад

    Трытатавот вам и зафиксировали ребёнка в автокресле...так может упал бы на сидение и всё..ужас.


    А где написано про автокресло? Могли ифэстом пристегнуть, вылетел, ударился головой и все. Жаль ребенка. Как так :((

  • Nexus

    Nexus
    3 часа назад

    тт

    Трытата

    вот вам и зафиксировали ребёнка в автокресле...так может упал бы на сидение и всё..ужас.



    А где написано про автокресло? Могли ифэстом пристегнуть, вылетел, ударился головой и все. Жаль ребенка. Как так :((


    да скорее всего так и было, либо при ударе соскользнул шеей под ремень и в итоге перелом шейных позвонков(( в детском автокресле два нормальных ремня удерживают ребенка, которые исключают вышеописанную версию. соболезнование родителям...

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