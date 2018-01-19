В Свободном ночью горел двухэтажный дом: есть пострадавший

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В ночь на 19 января в Свободном горел двухэтажный 8-квартирный нежилой деревянный дом. Позднее поступление сообщения о происшествии не оставило строению шансов. При пожаре пострадал мужчина.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило 19 января в 00:48. В 00:53 пожарные прибыли на место. В это время дом уже горел открытым пламенем, наблюдалось сильное задымление. Строение оказалось повреждено огнем по всей площади.

Отравление угарным газом получил мужчина 1961 года рождения. Его доставили в больницу.

Причина и виновник пожара устанавливаются.