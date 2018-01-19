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19января
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сегодня, 10:27 2

За неуплату штрафа амурчанку отправили в колонию

За неуплату штрафа амурчанку отправили в колонию
Фото: minval.az

За злостное уклонение от уплаты уголовного штрафа в размере 500 тысяч рублей амурчанка проведет один год в колонии-поселении. Штраф должнице был назначен за дачу взятки в значительном размере должностному лицу.

Амурчанка предложила деньги за совершение заведомо незаконных действий в интересах одного из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии Амурской области. Сумму в размере 50 тысяч рублей она передала сотруднику в ходе оперативно-розыскного мероприятия, по окончании которого была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

До возбуждения исполнительного производства суд предоставил женщине рассрочку штрафа на три года, с условием ежемесячного внесения фиксированных сумм. Судебный пристав уведомил должницу, что в случае неуплаты ею долга в установленные сроки, штраф может быть заменен другим видом наказания.

Несмотря на это, нарушительница не вносила платежи и не предоставляла документов, подтверждающих оплату долга. Поэтому судебный пристав обратился в суд с представлением о замене штрафа иным видом наказания. В итоге суд приговорил женщину к одному году в колонии-поселении, сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Epic_Brother

    Epic_Brother
    1 час назад

    ну да тэж амурчанка а не какой-нибудь там премьер министр..Россия одним словом..и этим все сказано.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ибо нефиг!

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