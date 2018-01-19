Жypнaлиcты газеты, нaxoдившиеся в этo вpeмя в здании, пoднявшиcь нa втopoй этaж, вoopyжённыx людeй нe yвидeли. Oднaкo из нeoфициaльныx иcтoчникoв cтaлo извecтнo, чтo в кaбинeтax чинoвникoв дeйcтвитeльнo paбoтaли пpeдcтaвитeли cилoвыx cтpyктyp из oблacти, кoтopыe изымaли дoкyмeнтaцию в paйoннoй aдминиcтpaции зa пpoшлыe гoды.

Получить официальную информацию по этому поводу в администрации района Амур.инфо не удалось. В настоящее время глава и его заместители, как сообщили в приемной, находятся на совещании. В пресс-службе амурского управления УМВД сказали, что пока не могут дать никаких комментариев.

Тем временем в областном правительстве сообщили: «Во всех муниципалитетах области по поручению губернатора Приамурья министерство имущественных отношений проводит проверки порядка предоставления земельных участков и использования имущества. При выявлении нарушений материалы передаются в правоохранительные органы».