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19января
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СМИ: в администрации Свободненского района видели людей с автоматами и в масках

СМИ: в администрации Свободненского района видели людей с автоматами и в масках

В первой половине дня 18 января в администрации Свободненского района работали люди с автоматами и в масках. Об этом газете «Зейские огни» сообщили горожане. Они рассказали, что видели представителей силовых структур на втором этаже здания.

Жypнaлиcты газеты, нaxoдившиеся в этo вpeмя в здании, пoднявшиcь нa втopoй этaж, вoopyжённыx людeй нe yвидeли. Oднaкo из нeoфициaльныx иcтoчникoв cтaлo извecтнo, чтo в кaбинeтax чинoвникoв дeйcтвитeльнo paбoтaли пpeдcтaвитeли cилoвыx cтpyктyp из oблacти, кoтopыe изымaли дoкyмeнтaцию в paйoннoй aдминиcтpaции зa пpoшлыe гoды.

Получить официальную информацию по этому поводу в администрации района Амур.инфо не удалось. В настоящее время глава и его заместители, как сообщили в приемной, находятся на совещании. В пресс-службе амурского управления УМВД сказали, что пока не могут дать никаких комментариев.

Тем временем в областном правительстве сообщили: «Во всех муниципалитетах области по поручению губернатора Приамурья министерство имущественных отношений проводит проверки порядка предоставления земельных участков и использования имущества. При выявлении нарушений материалы передаются в правоохранительные органы».

Просмотров всего: 1552

#происшествия

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    ой что теперь будет-неужели Романова загребли?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Каминского: "изымaли дoкyмeнтaцию в paйoннoй aдминиcтpaции зa пpoшлыe гoды."

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    А районе командиром был Романов?

  • OT

    OT
    3 часа назад

    И что? Надо думать Каминский ушел и как Кожемяко Козлова с выгодой для себя подставил Романова на не чистое?

    Словом каждый ниже сидящий копирует выше сидящего?

    Дак почему выше сидящие в блатном положении?

  • Вувузела

    Вувузела
    2 часа назад

    Щас Романов пол бизнеса отдаст чтоб не заехать на пмж к Мигуле и Корнееву за сделанные ранее делишки в район администрации!!

  • Epic_Brother

    Epic_Brother
    1 час назад

    вся эта шушера .. 3-2 цирк от которого людям простым вообще никакого толка .. сколько лет назад был в Свободном, и пришлось на днях побывать все изменилось в гораздо худшую сторону, особенно дороги. Да и на дома с неухоженными территориями аж смотреть противно. Про гнилушки я вообще молчу..

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    помню на совещании Романов не стал есть свою собственную колбасу

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