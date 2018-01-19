Новый совладелец Petropavlovsk хочет вернуть в компанию Масловского

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«С моей точки зрения, никто не вышел из этой внутренней распри победителем. Масловский должен завершить проект с применением технологии автоклавного окисления. Я бы хотел, чтобы он вернулся в компанию», – сказал Ракишев. Он добавил, что не рассматривал вопрос возвращения в компанию ее второго основателя Питера Хамбро.

Ракишев также планирует дальнейшие слияния и поглощения для компании в России и Центральной Азии, не называя конкретные компании. Однако азиатские активы, в некоторые из которых Ракишев инвестировал ранее, сейчас, по его мнению, дороже российских. Но замена краткосрочных кредитов выпусками долгосрочных облигаций, которые компания осуществила в прошлом году, может помочь ей привлечь новые инвестиции.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», летом 2017 года главный исполнительный директор и сооснователь компании Petropavlovsk Павел Масловский уволился. Он подал заявление об уходе с поста и вышел из совета директоров через месяц после того, как «Ренова» Виктора Вексельберга вместе с дружественными фондами установила контроль в совете директоров золотодобывающей компании. Правление компании назначило исполняющим обязанности главного исполнительного директора Сергея Ермоленко. А в декабре 2017 года группа компаний «Ренова» продала свою долю в Petropavlovsk – более 22 %.