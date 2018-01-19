Новый совладелец Petropavlovsk хочет вернуть в компанию Масловского
Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, который приобрел 22,42 % золотодобывающей компании Petropavlovsk в декабре 2017 года, хочет вернуть Павла Масловского на должность гендиректора российской компании, сообщает ИЭИ «Прайм».
«С моей точки зрения, никто не вышел из этой внутренней распри победителем. Масловский должен завершить проект с применением технологии автоклавного окисления. Я бы хотел, чтобы он вернулся в компанию», – сказал Ракишев. Он добавил, что не рассматривал вопрос возвращения в компанию ее второго основателя Питера Хамбро.
Ракишев также планирует дальнейшие слияния и поглощения для компании в России и Центральной Азии, не называя конкретные компании. Однако азиатские активы, в некоторые из которых Ракишев инвестировал ранее, сейчас, по его мнению, дороже российских. Но замена краткосрочных кредитов выпусками долгосрочных облигаций, которые компания осуществила в прошлом году, может помочь ей привлечь новые инвестиции.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», летом 2017 года главный исполнительный директор и сооснователь компании Petropavlovsk Павел Масловский уволился. Он подал заявление об уходе с поста и вышел из совета директоров через месяц после того, как «Ренова» Виктора Вексельберга вместе с дружественными фондами установила контроль в совете директоров золотодобывающей компании. Правление компании назначило исполняющим обязанности главного исполнительного директора Сергея Ермоленко. А в декабре 2017 года группа компаний «Ренова» продала свою долю в Petropavlovsk – более 22 %.
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