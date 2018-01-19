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В Приамурье ожидается слабая метель: прогноз погоды на 19 января

В Приамурье ожидается слабая метель: прогноз погоды на 19 января
Фото: GdeFon.ru

В Амурской области 19 января ожидается увеличение облачности до значительной. Пройдет слабый, умеренный снег, местами будет слабая метель. Юго-восточный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду, в отдельных районах – до 12 метров в секунду.

Температура составит 12…17 градусов мороза. На севере области термометры покажут 15…20 градусов ниже нуля, по крайним районам – минус 25…30.

В Благовещенске 19 января будет облачно, выпадет снег. Юго-восточный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Температура составит 14…16 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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