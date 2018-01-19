Более 100 обманутых амурских дольщиков получат 105 миллионов рублей

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105 миллионов рублей на оказание поддержки обманутым амурским дольщикам поступили в министерство социальной защиты области. Об этом сообщили на очередной встрече представителей правительства Приамурья с дольщиками.

Выделенных средств хватит на то, чтобы закрыть проблемные вопросы 103 амурчан, стоящих в первой, второй, третьей и частично в четвертой очередях на получение мер поддержки.

Все 103 человека уже получили уведомления от министерства имущества Амурской области. Специалисты сформировали график приема граждан для оформления договоров уступки права требования по договорам долевого участия в строительстве.

Всего в министерство социальной защиты подали заявление на оказание мер поддержки 339 человек, из них было сформировано 8 очередей. В первые четыре вошли те, кто наиболее нуждается в помощи.

Первая очередь состоит из 38 человек, не имеющих жилья и взявших ипотечные кредиты для его приобретения. 17 из них уже получили деньги (20 миллионов на эти цели областной бюджет выделил в конце 2017 года). Во вторую очередь включены дольщики, у которых также нет жилья, и при этом они имеют право на льготы (ветераны или инвалиды) – всего 17 человек. В третью очередь вошли дольщики, у которых нет жилья, и в семьях которых есть двое и более детей – всего 22 человека. Четвертая очередь – 73 человека, которые не имеют иного жилья, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Порядок, согласно которому формировалась очередность, одобрили сами дольщики.

Кроме того, на встрече был поднят вопрос состояния дел компании «Стройтехинвест 21 век».

«Ситуация со "Стройтехинвест 21 век" правительство держит на особом контроле. В настоящее время эта организация считается действующей, а для того, чтобы мы могли распространить действующий механизм государственной поддержки на дольщиков, она должна приобрести статус организации-банкрота. По данным налоговой службы, перевод организации в процедуру ликвидации планируется с 1 февраля 2018 года. После того как эта процедура будет начата, правительство начнет работу по корректировке механизма и включению дольщиков "Стройтехинвеста" в общий порядок предоставления господдержки», – сообщила заместитель министра транспорта и строительства Амурской области Оксана Александрова.