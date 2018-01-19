В России вводятся многомиллионные штрафы за паленое топливо: обзор прессы

Фото: www.autotat.ru

Министр по делам одиноких людей появится в штате британского правительства; в России разрабатывают новый ГОСТ для водки; мусоропроводы в наших домах заварят. О чем пишет пресса, рассказывает в обзоре Павел Савинкин, ведущий «Авторадио-Благовещенск».

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Анонс на первой полосе «Российской газеты» со словами: «Пьяным водителям закроют последнюю лазейку» заставил меня найти материал, размещенный на 5-й странице. Рассматривается ситуация, когда предположительно нетрезвый водитель, остановленный сотрудником ГИБДД, на глазах инспектора выпивает, например, бутылку пива. Это не позволяет установить, был ли водитель нетрезв в момент управления.

Что дальше, читайте в материале «Выпил, чтобы не сесть».

Также в номере

Еще автолюбителям, думаю, будет интересно узнать, что с 29 января автозаправки начнут по-крупному штрафовать за паленое топливо – штраф за некачественный бензин может достигнуть нескольких миллионов рублей. Выяснилось, что на каждой пятой заправке топливо не соответствует требованиям техрегламента и опасно как для двигателя, так и для экологии.

Как сообщает РГ, «штраф составит от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей, если некачественное топливо будет выявлено на одной заправке. За повторное нарушение штраф составит уже 3 процента от выручки АЗС. Также может быть принято решение об административном приостановлении деятельности на срок до 90 суток. Действующие нормы Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривают штрафы за нарушение техрегламента для юрлица в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей».

Правда, не пишут, что мешало так наказывать нечестных заправщиков раньше.

Еще вы узнаете о том, что в британском правительстве появилась новая должность – министр по делам одиноких людей. Об этом, кстати, пишут и в «Комсомолке».

А еще почитайте материалы на странице «Культура», где, в частности, найдете рецензию на фильм «Скиф», только вышедший на экраны.

Очень интересно

Далее «Амурская правда», где пишут о том, что в Москву теперь без промежуточных посадок не слетаешь, что гречка в магазинах подешевела на 35 % и что амурчанам спишут 420 миллионов долгов по налогам. Так что, при случае, не торопитесь платить – спишут. Наверное. Но могут и не списать. И тогда…

Еще пишут о том, что масштабная вакцинация и теплая погода спасли амурчан от пневмоний и простуд, а также о том, что крещенская вода грехи не смоет. Не надейтесь.

Напишут же такое

Далее «Известия», рассказавшие о том, что в России будет разработан новый ГОСТ для водки – Росстандарт планирует ввести усовершенствованные правила для напитка повышенного качества. Обновленный стандарт, возможно, начнут применяться уже в будущем году. А теперь внимание: крепость напитка установлена на уровне 40 процентов. Продукция должна будет представлять собой абсолютно прозрачную жидкость без какого-либо осадка с характерным запахом.

Вот и думайте: что же тут нового?!

Не пропусти

В продолжение обзора – «Российская газета-Неделя», рассказывающая о том, что глава Минприроды РФ Сергей Донской не исключает, что в будущем для выполнения законодательства, касающегося разделения отходов, в домах придется заварить мусоропроводы. При этом сказал – для того, чтобы следить за тем, кто из жильцов разделяет мусор, а кто нет, необходимо будет установить видеокамеры. Представляете? На каждой кухне, возле каждого мусорного бака – видеокамера!

На посошок

В «Комсомольской правде» изучается вопрос: правильно ли курсантов Ульяновского летного училища отчисляют за эротический танец, который они разместили в Интернете. Анонс на первой полосе, целая страница внутри газеты – и всё на эту тему. В общем, исключить-то их исключат. Да кто ж тогда летать будет?

А еще в газете публикуется интервью с политшоуменом Владимиром Соловьёвым. Он сказал, что сейчас проходят смотрины политических лидеров на 2024 год. Сдается мне, неправильная трактовка: идут смотрины тех, от кого к 2024-му надо будет избавиться.