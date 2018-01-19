Начался прием заявок на ипотеку под 6 % для семей с детьми

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Агентство по ипотечному жилищному кредитованию начало принимать заявки по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Семьи, в которых рождается второй или третий ребенок, могут получить средства на покупку жилья под 6 % годовых.

Ранее о запуске такой программы заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пакета мер по поддержке многодетных семей, пишут «Известия». Заявку на ипотечный кредит «Семейная ипотека с государственной поддержкой» заемщики могут подать через сайт АИЖК и в офисах партнеров агентства.

По этой программе семьи, ожидающие второго или третьего ребенка, могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий ипотечный кредит, но с условием, что это новостройка.