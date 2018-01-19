Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:17 11

Начался прием заявок на ипотеку под 6 % для семей с детьми

Начался прием заявок на ипотеку под 6 % для семей с детьми
Фото: БК55

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию начало принимать заявки по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Семьи, в которых рождается второй или третий ребенок, могут получить средства на покупку жилья под 6 % годовых.

Ранее о запуске такой программы заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пакета мер по поддержке многодетных семей, пишут «Известия». Заявку на ипотечный кредит «Семейная ипотека с государственной поддержкой» заемщики могут подать через сайт АИЖК и в офисах партнеров агентства.

По этой программе семьи, ожидающие второго или третьего ребенка, могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий ипотечный кредит, но с условием, что это новостройка.

Просмотров всего: 1663

#дети #жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • ROP_35

    ROP_35
    5 часов назад

    Да они должны давать ипотеку под 0%, у семей и так расходы на детей не малые, а тут проценты.

  • Алеksеy

    Алеksеy
    4 часа назад

    А если трое детей уже есть? То такую ипотеку не дают?

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    а какая там зарплата нужна?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    3 часа назад

    ROP_35Да они должны давать ипотеку под 0%, у семей и так расходы на детей не малые, а тут проценты.


    Их проблемы, раньше надо было думать о расходах.

    Государство не обязано на полную халяву обеспечивать тех, кто только и детей делать может.

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    Allgemeine

    ROP_35

    Да они должны давать ипотеку под 0%, у семей и так расходы на детей не малые, а тут проценты.



    Их проблемы, раньше надо было думать о расходах.

    Государство не обязано на полную халяву обеспечивать тех, кто только и детей делать может.



    а тем, кто не только детей? Обязано?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    Shiftа тем, кто не только детей? Обязано?


    Не-а. Нулевая ставка на долгосрочные выплаты, не покрываемая даже инфляцией - прямой путь к очередному кризису.

  • full

    full
    2 часа назад

    Allgemeine

    Shift

    а тем, кто не только детей? Обязано?



    Не-а. Нулевая ставка на долгосрочные выплаты, не покрываемая даже инфляцией - прямой путь к очередному кризису.



    Ну да, кредитовать америкосов гораздо правильнее.

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Allgemeine
    Shiftа тем, кто не только детей? Обязано?


    Не-а. Нулевая ставка на долгосрочные выплаты, не покрываемая даже инфляцией - прямой путь к очередному кризису.


    Ув

    .Аллгемайн,я в общем то не из либерастов,но когда количество долларовых миллиардеров и их денежные мешки во время кризиса в стране только увеличиваются,возникает вопрос:"А у нас че,кризис?"Кризис только у нас,не у миллиардеров и прочих ворюг!

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    full Ну да, кредитовать америкосов гораздо правильнее.


    Обамавиноват, да...

    postalУв.Аллгемайн,я в общем то не из либерастов,но когда количество долларовых миллиардеров и их денежные мешки во время кризиса в стране только увеличиваются,возникает вопрос:"А у нас че,кризис?"Кризис только у нас,не у миллиардеров и прочих ворюг!


    То есть, в вашей логике долларовые миллиардеры - это те, у кого мешочек с долларами есть и они на них спят? К сведению, активы тоже оцениваются в денежной стоимости... Можете про "кризис", к примеру, посмотреть на показатели состояния Мордашова в 2000-е годы.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Allgemeine

    full Ну да, кредитовать америкосов гораздо правильнее.


    Обамавиноват, да...

    postalУв

    .Аллгемайн,я в общем то не из либерастов,но когда количество долларовых миллиардеров и их денежные мешки во время кризиса в стране только увеличиваются,возникает вопрос:"А у нас че,кризис?"Кризис только у нас,не у миллиардеров и прочих ворюг!


    То есть, в вашей логике долларовые миллиардеры - это те, у кого мешочек с долларами есть и они на них спят? К сведению, активы тоже оцениваются в денежной стоимости... Можете про "кризис", к примеру, посмотреть на показатели состояния Мордашова в 2000-е годы.



    Ну, эти-то ладно. Они сами зарабатывают.



    А вот почему тогда у гостоп-манагеров зряпалаты заоблачные во время кризиса?



  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Oldlord


    Ну, эти-то ладно. Они сами зарабатывают.



    А вот почему тогда у гостоп-манагеров зряпалаты заоблачные во время кризиса?





    Не, не зарабатывают. Просто владеют общими активами и распоряжаются ими, в основном.

    Про зряплаты хз, тут уж в многом зависит от внутренней политики, вероятно всего в зряплаты входят дополнительные премиальные манагерам за успешное осуществление ключевых и прибыльных сделок. В бизнесе не место бездельникам, в отличии от разнообразной чиновничьей и депутатской швали, которая, зачастую, просто протирая задом кресло получает по 500-600к и еще выписывает когорту своих родственников в столицу на ПМЖ.

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Погибший в аварии четырехлетний мальчик был пристегнут ремнем безопасности
Общество

На ночные купания в Благовещенске решилась в основном молодежь (фото)
Происшествия 4

После смерти ребенка в ДТП в Благовещенске возбудили уголовное дело
Происшествия 27

В Благовещенске в ДТП погиб мальчик