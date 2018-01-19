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В Якутии задержали амурчанина с крупной партией наркотика

В Якутии задержали амурчанина с крупной партией наркотика

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении в отношении 31-летнего уроженца Амурской области. Мужчина вез из Приамурья в город Якутск более 1 000 доз наркотика. Сейчас амурчанин находится под стражей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха Якутия, в декабре прошлого года на участке федеральной автодороги «Лена» на территории Алданского района Якутии сотрудниками ДПС была остановлена машина иностранного производства. Автомобиль направлялся из Амурской области в Якутск. Поведение и внешний вид водителя и пассажира вызвали подозрение у полицейских. Было принято решение привлечь сотрудников подразделения наркоконтроля.

Во время досмотра салона автомобиля они обнаружили гашишное масло – 179 свертков – и 3 медицинских шприца объемом по 50 миллилитров каждый. Также были обнаружены 2 стеклянные банки емкостью по 0,5 литра, полностью заполненные аналогичным наркотиком, которые были спрятаны в спортинвентаре.

Таким образом, полицейскими была пресечена попытка ввоза более 1 000 доз наркотика в Якутск.

В отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    6 часов назад

    Много денег для откупа надо будет в этой оборзевшей якутии, ну или от 10 годков выхватят в холодильнике.

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