Михаил Корнеев пополнил компанию известных заключенных колонии № 8

Экс-директор фирмы «Россия» Михаил Корнеев отбывает наказание в колонии № 8. Там же находятся другие известные амурчане: Александр Мигуля, Андрей Налетов и Павел Зимин.

Михаил Корнеев, осужденный на 4 года за хищение денежных средств дольщиков, отбывает наказание в колонии № 8. Это подтвердил Амур.инфо проверенный источник.

ИК № 8 расположена в черте Благовещенска в районе пятой стройки. Это мужская колония общего режима, где отбывают наказание те, кого лишили свободы впервые. Учреждение рассчитано на 1 008 осуждённых, включая участок колонии-поселения на 40 мест.

В восьмой колонии сидит и бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля. Ранее в Сети появилась фотография, на которой он запечатлен в компании троих осуждённых –Андрея Налетова, Павла Зимина и еще одного человека, дело которого публично не освещалось.

Учредителя фирмы «Новый дом» Андрея Налетова вместе со вторым учредителем Сергеем Хабаровым осудили в октябре 2012 года за мошенничество и растрату чужого имущества. С дольщиков они собрали более 20 миллионов рублей, но квартиры в эксплуатацию не сдали. Андрей Налетов получил пять лет лишения свободы.

Павел Зимин осуждён в декабре 2016 года за то, что умышленно купил немаркированную алкогольную продукцию почти на 6,4 миллиона рублей для дальнейшей продажи. Суд назначил Зимину 2 года 6 месяцев колонии общего режима.

Исправительная колония на 5-й стройке часто попадает в СМИ. Так, недавно в УФСИН рассказали о производстве современных строительных материалов: лего-кирпича и тротуарного бордюра

«Руководство учреждения активно сотрудничает с представителями бизнес-сообщества и стремится к созданию новых рабочих мест для осуждённых, увеличивая выпуск имеющейся и осваивая новые виды строительной продукции. Так, открытие новых производственных участков позволило дополнительно трудоустроить семь осужденных. При увеличении количества заказов на продукцию возможно трудоустройство большего числа работников. Кроме увеличения выплат, проводимых в счет погашения имеющихся исковых обязательств, трудоустройство помогает гражданам, находящимся в местах лишения свободы, закрепить полученные в период отбывания наказания профессиональные навыки, а также облегчает поиск работы и адаптацию к жизни в обществе после освобождения, что является залогом предотвращения совершения новых преступлений», – сообщает пресс-служба УФСИН.

На днях в клубе исправительного учреждения прошел рождественский концерт камерного хора «Возрождение».