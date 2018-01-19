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сегодня, 08:37 16

Михаил Корнеев пополнил компанию известных заключенных колонии № 8

Михаил Корнеев пополнил компанию известных заключенных колонии № 8

Экс-директор фирмы «Россия» Михаил Корнеев отбывает наказание в колонии № 8. Там же находятся другие известные амурчане: Александр Мигуля, Андрей Налетов и Павел Зимин.

Михаил Корнеев, осужденный на 4 года за хищение денежных средств дольщиков, отбывает наказание в колонии № 8. Это подтвердил Амур.инфо проверенный источник.

ИК № 8 расположена в черте Благовещенска в районе пятой стройки. Это мужская колония общего режима, где отбывают наказание те, кого лишили свободы впервые. Учреждение рассчитано на 1 008 осуждённых, включая участок колонии-поселения на 40 мест.

В восьмой колонии сидит и бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля. Ранее в Сети появилась фотография, на которой он запечатлен в компании троих осуждённых –Андрея Налетова, Павла Зимина и еще одного человека, дело которого публично не освещалось.

Учредителя фирмы «Новый дом» Андрея Налетова вместе со вторым учредителем Сергеем Хабаровым осудили в октябре 2012 года за мошенничество и растрату чужого имущества. С дольщиков они собрали более 20 миллионов рублей, но квартиры в эксплуатацию не сдали. Андрей Налетов получил пять лет лишения свободы.

Павел Зимин осуждён в декабре 2016 года за то, что умышленно купил немаркированную алкогольную продукцию почти на 6,4 миллиона рублей для дальнейшей продажи. Суд назначил Зимину 2 года 6 месяцев колонии общего режима.

Исправительная колония на 5-й стройке часто попадает в СМИ. Так, недавно в УФСИН рассказали о производстве современных строительных материалов: лего-кирпича и тротуарного бордюра

«Руководство учреждения активно сотрудничает с представителями бизнес-сообщества и стремится к созданию новых рабочих мест для осуждённых, увеличивая выпуск имеющейся и осваивая новые виды строительной продукции. Так, открытие новых производственных участков позволило дополнительно трудоустроить семь осужденных. При увеличении количества заказов на продукцию возможно трудоустройство большего числа работников. Кроме увеличения выплат, проводимых в счет погашения имеющихся исковых обязательств, трудоустройство помогает гражданам, находящимся в местах лишения свободы, закрепить полученные в период отбывания наказания профессиональные навыки, а также облегчает поиск работы и адаптацию к жизни в обществе после освобождения, что является залогом предотвращения совершения новых преступлений», – сообщает пресс-служба УФСИН.

На днях в клубе исправительного учреждения прошел рождественский концерт камерного хора «Возрождение».

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#жизнь #суды

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Комментарии
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  • marcepan

    marcepan
    4 часа назад

    Реклама?

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    На их месте должны быть парни из купели?

  • karlik nos

    karlik nos
    4 часа назад

    капэлла которая не пэла , и вдруг запэла ...

  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    Нет. Развитие туризма в области.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Victrix

    Нет. Развитие туризма в области.



    Мальта?

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    сочувствую Михаилу Корнееву. Сил, что бы это пережить и скорейшего выхода на свободу.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    vertexНа их месте должны быть парни из купели?


  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    ВИП зона для слуг народа! )))

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    vertex

    На их месте должны быть парни из купели?



    Уточним: не "на их месте", а "на соседних нарах".

    О том, какие рафики неувиновные, можно не рассказывать.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Михаил просись на 4 барак. Тут в каптерке есть лаз на чердак. Можно там "запрет гасить".

  • full

    full
    2 часа назад

    alex 3

    vertex

    На их месте должны быть парни из купели?





    Те, что сзади, тоже на восьмерке смотреться будут.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    Корнеев, Мигуля и Зимин теперь могут в бригаду объединиться по производству лего-кирпича)))

  • Кукумбер

    Кукумбер
    58 минут назад

    Выйдет татуированный хриплый тубик - и нормально

  • Tуман

    Tуман
    57 минут назад

    Не зарекайтесь.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    45 минут назад



    «Руководство учреждения активно сотрудничает с представителями бизнес-сообщества



    Какая тонкая формулировка...

    А от тюрьмы и от сумы как говорится...

  • vertex

    vertex
    7 минут назад

    DrDimon

    vertex

    На их месте должны быть парни из купели?



    Уточним: не "на их месте", а "на соседних нарах".

    О том, какие рафики неувиновные, можно не рассказывать.



    Вы про ведродепов кидал из городка? Что - то не видно на соседних или ставленники отмазали?

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