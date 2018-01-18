Хор «Возрождение» исполнит славянские, испанские и африканские рождественские песни

В крещенский вечер 19 января амурский камерный хор «Возрождение» выступит с большим праздничным концертом. Рождественскую программу покажут в двух отделениях на сцене областной филармонии.

Артисты не только споют, но и прочитают святочные рассказы русских классиков и современных писателей.

В первом отделении между святочными рассказами будут звучать духовные рождественские песни славянских народов. Второе отделение посвящено путешествиям по странам, в которых празднуют Рождество. Прозвучат аранжировки произведений европейских композиторов и рассказы о рождественских традициях, в том числе и кулинарных. В программе концерта – несколько премьер, среди и которых произведение прибалтийского композитора Арво Пярта «Утренняя звезда», а также африканская и испанская рождественские песни.

«Песни, которые люди слышат во всем мире, они же нравятся, они желают всем здоровья, они желают всем счастья, богатства, благополучия, любви», – рассказала руководитель хора Елена Беляева.