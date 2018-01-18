Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19января
Предыдущая новость Следующая новость
18 января 2018, 20:47 0

В Доме ремесел открылись «Противоречия»

В Доме ремесел открылись «Противоречия»

«Противоречия» в Доме ремесел – выставка с таким названием открылась в Благовещенске. На ней можно увидеть вышивку, гончарные изделия, аксессуары, статуэтки и уникальные арт-объекты – всего более ста экспонатов двух десятков мастеров области.

Экспозиция построена на контрасте стилей, цветов, мужского и женского начал. Те, кто ее посетит, увидит рыцарские доспехи, олицетворяющие силу; кукол, напоминающих о мягкости и женственности. И даже стул на потолке. Здесь есть, на что посмотреть и над чем поразмышлять. Выставка будет работать до 4 февраля.

«Такие вот выставки необычные для Дома ремесел направлены на то, чтобы горожан, жителей города, гостей наших заставить подумать, что все мы разные, все мы необычные, и творчество наше разное. Мы всегда стараемся экспериментировать. Стараемся, чтобы наши выставки были интересны и молодежи и детям», – рассказала заведующая отделом ДПИ ГДК Наталья Белоноженко.

Просмотров всего: 143

#отдых

распечатать

Фотогалерея
+53
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 12

Випы в проруби: крещенские традиции амурских чиновников
Общество

В областной филармонии отпраздновали старый Новый год
Культура 1

Мужчины благовещенского плейбэк-театра сыграют «Сильные истории»
Общество

В Приамурье пройдет областная казачья спартакиада «Казачья сечь на Амуре»