В Доме ремесел открылись «Противоречия»

«Противоречия» в Доме ремесел – выставка с таким названием открылась в Благовещенске. На ней можно увидеть вышивку, гончарные изделия, аксессуары, статуэтки и уникальные арт-объекты – всего более ста экспонатов двух десятков мастеров области.

Экспозиция построена на контрасте стилей, цветов, мужского и женского начал. Те, кто ее посетит, увидит рыцарские доспехи, олицетворяющие силу; кукол, напоминающих о мягкости и женственности. И даже стул на потолке. Здесь есть, на что посмотреть и над чем поразмышлять. Выставка будет работать до 4 февраля.

«Такие вот выставки необычные для Дома ремесел направлены на то, чтобы горожан, жителей города, гостей наших заставить подумать, что все мы разные, все мы необычные, и творчество наше разное. Мы всегда стараемся экспериментировать. Стараемся, чтобы наши выставки были интересны и молодежи и детям», – рассказала заведующая отделом ДПИ ГДК Наталья Белоноженко.