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18 января 2018, 20:38 19

В Благовещенске в ДТП погиб мальчик

В Благовещенске в ДТП погиб мальчик
Фото: пресс-служба областного управления МВД

В четверг, 18 января, в Благовещенске произошла авария, в которой погиб ребенок. Около 18:00 часов на пересечении улиц Театральной и Зейской произошло столкновение автомобилей «тойота чайзер» и «ниссан ноут».

По предварительной информации, в результате ДТП погиб мальчик 2013 года рождения. Также получила травмы женщина 1955 года рождения.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 4141

#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    Очередная жертва дтп, к сожалению

  • Одногруппник

    Одногруппник
    4 часа назад

    Соболезнования родителям, горе какое.

  • 432

    432
    4 часа назад

    Пацаньчик опять на поцамобиле!?

  • Вет

    Вет
    4 часа назад

    За смерть ребенка: виновика за решетку на максимум...в том числе и папу если это он не пристегнул ребенка

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    ВетЗа смерть ребенка: виновика за решетку на максимум...в том числе и папу если это он не пристегнул ребенка


    Папу по какой статье сажать предлагаешь?

  • 432

    432
    4 часа назад

    Если виновен, то по любой подходящей...

  • Вет

    Вет
    4 часа назад

    Да папа себя сам накажет себя за сына.... но предварительно как обычно столбомобиль виноват

  • neverstop

    neverstop
    4 часа назад

    Он наказан уже и очень, очень сурово. Врагу не пожеоаешь такого наказания

  • krasnova

    krasnova
    4 часа назад

    Господи какой ужас, соболезнования родным. Вторая смена со школы идет тоже в час пик - страшно

  • Титов

    Титов
    4 часа назад

    Господи , читаю и очень переживаю, люди ну куда вы носитесь , сколько вас ещё учить

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Удар не особо сильный был, у машин только перед поврежден, салоны авто не деформированы. Пристёгивайтесь и, самое главное, пристёгивайте детей, всегда. Родителям и родным сил пережить это страшное большое горе. Действительно, врагу не пожелаешь.

  • kravets

    kravets
    3 часа назад

    А как все произошло, кто-нибудь знает?

  • мари энн

    мари энн
    3 часа назад

    Машина в которой был ребенок ехала на зеленый,мальчик был пристегнут, находился на заднем сиденье.

  • zOrgg

    zOrgg
    2 часа назад

    в такой ситуации Закон не поможет

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    2 часа назад

    А в какой машине был ребенок в белой или черной?

  • мари энн

    мари энн
    2 часа назад

    в черной....

  • Reflection

    Reflection
    2 часа назад

    Удар неслабый был. Произошло это в 17.54. Видела сильно помятую водительскую дверь Чейзера. И перед всмятку. Три машины СМП - первая ехала попутно, остановилась. Потом пришла машина по вызову. И позже - реанимобиль. Спасатели приезжали, пытались из Чейзера человека достать сначала с водительского места, потом - с пассажирского. Женские крики были сильно слышны....

  • Pream

    Pream
    1 час назад

    За рулём чёрного Note девушка была?

  • тт

    тт
    1 час назад

    мари эннМашина в которой был ребенок ехала на зеленый,мальчик был пристегнут, находился на заднем сиденье.


    Пристегнут в автокресле или фэстом?

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