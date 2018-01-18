В Благовещенске в ДТП погиб мальчик

Фото: пресс-служба областного управления МВД

В четверг, 18 января, в Благовещенске произошла авария, в которой погиб ребенок. Около 18:00 часов на пересечении улиц Театральной и Зейской произошло столкновение автомобилей «тойота чайзер» и «ниссан ноут».

По предварительной информации, в результате ДТП погиб мальчик 2013 года рождения. Также получила травмы женщина 1955 года рождения. Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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Василий Кленин