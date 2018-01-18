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18 января 2018, 20:00 3

Экзоскелет со сгибающимся пальцем создает благовещенский школьник

Экзоскелет со сгибающимся пальцем создает благовещенский школьник

Пластмассовая рука, самодельные светильники, роботы и много других удивительных вещей создали благовещенские школьники. Так они отметили День детских изобретений. Выставка прошла в школе № 16.

Прикоснуться к будущему легко, считает Егор Дараган. Школьник создал экзоскелет, который пока только сгибает палец. Но его усовершенствованная в будущем версия сможет поднимать бетонные плиты и спасать людей из-под обломков во время чрезвычайных ситуаций.

«Это может пригодиться для каких-то работ. В сфере производства – человек может сидеть где-то в кабине, нажимать кнопки. А где-то в отдельной комнате будут работать искусственные руки. Человек может работать и не присутствовать на месте. Провода можно заменить беспроводной связью. Человек может спокойно сидеть дома и наблюдать с камер».

А Ксения Зенина в свои 10 лет создала светильник из CD дисков, пластмассовых крышек, светодиодов и проводки. На воплощение идеи ушло около трех часов. И сейчас прибор стоит у Ксении дома. Работать с электричеством девочка не боится. так как осуществить задумку помог папа – инженер-механик.

«Ток поступает до предпоследней оранжевой крышечки. И разделяется на три светодиода. Это три части. Это ещё и как полочка – одна рабочая и две декоративные. Корпус склеен на жидком клею. Проводка идет сквозь эти крышечки. При пониженной освещенности в комнате будет гореть очень ярко, так как это не просто лампочка, а светодиод», – рассказала Ксения.

Выставка изобретений школьников проходит в Благовещенске второй год подряд. В мероприятии участвуют ученики из разных школ города, но больше всего из 16-й. В своем учебном заведении они занимаются исследовательской работой пять лет.

«Это мероприятие проводится в рамках популяризации инженерного творчества, технического, робототехники и развития этого направления в нашем городе. В прошлом году было 37 участников, а в этом – уже 72», – рассказала замдиректора школы № 16 Юлия Крюченкова.

На выставке лучших не выбирали. Мероприятие делается для того, чтобы ребята могли показать свои достижения. Некоторые из них работают над одним изобретением несколько лет подряд и надеются, что их разработки пригодятся не только для школьной выставки.

Просмотров всего: 912

#дети #образование #школа

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Комментарии
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  • PRO

    PRO
    4 часа назад

    Не будут эти роботы спасать жизни и поднимать тяжелые плиты. Это никому не надо. Робототехника работает у нас по-другому: создается железяка по имени Федор, держащая равновесие за счет проводов на которых оно висит. Вставляется ему в руку оружие. И по всем федеральным сми кричат что все враги в смятении и страхе от такого терминатора.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    4 часа назад

    Ботанолэнд :)

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    какие молодцы, успехов ребятам!

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