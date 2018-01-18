В Новобурейском жителям в несколько раз завысили плату за теплоснабжение

У жителей многоквартирного дома в поселке Новобурейский Бурейского района в январе в несколько раз выросла плата за отопление. В квитанциях, где раньше была указана сумма, к примеру, около 2 000 рублей, теперь стоит больше пяти тысяч. Жильцы утверждают, что проблема возникла во многих домах.

Жительница дома по адресу: улица имени Героя Суворова, 3А, Жанна Максикова сообщила, что в январе 2018 года жильцы получили расчетные листы с огромными суммами по оплате теплоснабжения. За октябрь 2017 года ей начислили 2 207 рублей, а за январь – 5 368.

Жильцы позвонили в ООО «РКЦ ЖКХ», которое начисляет плату за тепло. Там, по словам Жанны Викторовны, им ответили, что в доме стоит тепловой счетчик, который не прошел поверку. Директору местной управляющей компании дали два месяца, чтобы предоставить документы, подтверждающие наличие поверки счетчика.

«Но дело в том, что я старшая дома, – рассказала Жанна Максикова. – И я сама участвовала в снятии нашего домового теплосчетчика для поверки. 27 июля 2017 года при мне его сняли, а в сентябре вернули в теплоузел. У меня имеются все протоколы. А в конце сентября счетчик опломбировали».

По ее словам, косвенным подтверждением того, что счетчик прошел поверку, служит история, случившаяся осенью. В октябре жильцам также начислили высокую плату за тепло. Люди обратились в РКЦ ЖКХ, и за ноябрь им сделали перерасчет, например, Жанне Максиковой вернули больше тысячи рублей. Из этого она заключила, что расчет оплаты проводился на основании данных счетчика.

А в январе снова пришли расчетные листы с высокой платой. На этот раз жильцы решили обратиться в прокуратуру.

В РКЦ ЖКХ корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что их организация работает по агентсткому договору с ресурсоснабжающей организацией ООО «Надежда». Расчетами занимается именно эта компания, а РКЦ ЖКХ проводит начисление платежей и направление квитанций.

В государственной жилищной инспекции Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказали, что этой ситуацией здесь уже занимаются и выявили нарушения.

«Государственной жилищной инспекцией Амурской области установлено нарушение в части завышенных начислений платы за коммунальные услуги по отоплению с 1 октября 2017 года ООО "Надежда". В связи с этим в настоящее время ГЖИ проводится проверка и будет выдано предостережение о проведении перерасчета за неправильные начисления исполнителю коммунальных услуг», – рассказала начальник жилинспекции Светлана Федорченко.