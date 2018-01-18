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18 января 2018, 18:47 12

Випы в проруби: крещенские традиции амурских чиновников

Випы в проруби: крещенские традиции амурских чиновников

Окунаться в прорубь на Крещение – традиция не только для простых амурчан, но и для руководителей. В Сети уже опубликовано видео, где в прорубь окунулся начальник благовещенского спортуправления Дмитрий Кутека. Ежегодно на праздник в купель окунается и губернатор Амурской области.

«Александр Козлов каждый год на Крещение окунается в прорубь. Помимо этого, он старается соблюдать и другие традиции праздника. Этот год исключением не станет. Но мы не уточняем, где именно это произойдет и во сколько», – прокомментировала пресс-секретарь губернатора Марина Евсеева.

Участие Александра Козлова в крещенской традиции стало достоянием общественности еще в 2015 году, когда он занимал пост мэра Благовещенска. По его словам, тогда он окунулся первый раз в жизни. Вместе с Александром Козловым в проруби побывали его заместители Владимир Константинов и Дмитрий Тетенькин, начальник управления образования города Элина Поцелуева и начальник управления по делам молодежи Анастасия Дымова.

Приверженность к купанию в проруби на Крещение в Амурской области продемонстрировал предыдущий губернатор Олег Кожемяко. В 2011 году он привлек к этому группу чиновников: первого вице-премьера правительства Виктора Капканщикова, главного федерального инспектора по Амурской области Александра Решетникова, начальника областного управления Федеральной миграционной службы Сергея Нагаева, начальника управления судебного департамента Юрия Карлинского.

При губернаторе Кожемяко в купель окунались глава администрации Павел Березовский в 2014 году и мэр Александр Козлов – в 2015-м. Тогда оба сделали это в первый раз в жизни.

Просмотров всего: 1670

#здоровье #отдых #праздники

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    6 часов назад

    Для ообласти было бы лучше,если бы у некоторых из них в этот момент был привязан груз на шее.

  • Азиат

    Азиат
    6 часов назад

    lev4ik

    Для ообласти было бы лучше,если бы у некоторых из них в этот момент был привязан груз на шее.



    Для верности, ещё и к ногам!!!!!!

  • тортик53

    тортик53
    6 часов назад

    Надеюсь дырку во льду окрестили не хуже ракетоносителей...

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    5 часов назад

    lev4ik

    Для ообласти было бы лучше,если бы у некоторых из них в этот момент был привязан груз на шее.

    почему некоторых? я люто заявляю ВАМ протест. желательно ВСЕХ

  • 55

    55
    5 часов назад

    Тут идёт речь о грешных личностях-казнократов.

  • варварав

    варварав
    4 часа назад

    С их «доходами» жить хочется вечно. Второе грехи смывает. После купания в Церковь каятися, далее жертва на храм И снова можно воровать.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    идиотизм. ВМЕСТО ТОГО чтобы ЗАНИМАТЬСЯ прямыми обязанностями, эти.. персоналии во власти ТЕМНИКИ спускают в регионы. Они ж как под копирку все! У вас вообще ЧЕСТЬ есть, а?!.. граждане чиновники... тьфу!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

  • 123.rewq

    123.rewq
    3 часа назад

    Сергей Труш

    граждане чиновники... тьфу!



    Уважаемый Труш, не плюй в колод прорубь... вдруг и тебя туда опустят. Не дай бох, конечно, но как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся ))))

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Как всё предсказуемо и потому матом бы сказать, но нет. Кстати "ВИПЫ В ПРОРУБИ", прорубите себе отдельную или отдельные, неужели денег жалко для себя, а ну да PR превыше даже здесь, а вообще не смейте идти в народную, народ против или вы не слышите и не видите этого, всё же очевидно, как Божий день.

  • Парус

    Парус
    2 часа назад

    Да уж..

    Как то думалось что будет на сайте новость, а как у нас почтили память прорыва блокады Ленинграда. Как администрация организовала в честь этого мероприятие памяти. А оно вон оно что... выгоднее и интереснее задницу свою на показ народу мочить. Противно смотреть на такие игрища людей, которые не чтут свою прошлое, а играют истинно верующих ( хотя и церковь от купания в проруби открещивается).

  • OT

    OT
    1 час назад

    Не приятно как-то внимать такому чиновному выслуживанию. Поп сказал и чиновник отмахал.

    Ни чести ни уважения, но холопство за место в прихожей.

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