Випы в проруби: крещенские традиции амурских чиновников

Окунаться в прорубь на Крещение – традиция не только для простых амурчан, но и для руководителей. В Сети уже опубликовано видео, где в прорубь окунулся начальник благовещенского спортуправления Дмитрий Кутека. Ежегодно на праздник в купель окунается и губернатор Амурской области.

«Александр Козлов каждый год на Крещение окунается в прорубь. Помимо этого, он старается соблюдать и другие традиции праздника. Этот год исключением не станет. Но мы не уточняем, где именно это произойдет и во сколько», – прокомментировала пресс-секретарь губернатора Марина Евсеева.

Участие Александра Козлова в крещенской традиции стало достоянием общественности еще в 2015 году, когда он занимал пост мэра Благовещенска. По его словам, тогда он окунулся первый раз в жизни. Вместе с Александром Козловым в проруби побывали его заместители Владимир Константинов и Дмитрий Тетенькин, начальник управления образования города Элина Поцелуева и начальник управления по делам молодежи Анастасия Дымова.

Приверженность к купанию в проруби на Крещение в Амурской области продемонстрировал предыдущий губернатор Олег Кожемяко. В 2011 году он привлек к этому группу чиновников: первого вице-премьера правительства Виктора Капканщикова, главного федерального инспектора по Амурской области Александра Решетникова, начальника областного управления Федеральной миграционной службы Сергея Нагаева, начальника управления судебного департамента Юрия Карлинского.

При губернаторе Кожемяко в купель окунались глава администрации Павел Березовский в 2014 году и мэр Александр Козлов – в 2015-м. Тогда оба сделали это в первый раз в жизни.